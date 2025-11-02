Sächsin Sylke erfährt mit 56, dass sie adoptiert wurde - der nächste Tiefpunkt folgt prompt
Leipzig - Eine traurige und möglicherweise tragische Vergangenheit wird für Sylke (58) aus Leipzig noch zu einem Happy End. Nach fast sechs Jahrzehnten erfährt sie endlich, woher sie stammt.
Als Sylkes Mutter 2022 stirbt, macht die damals 56-Jährige eine tiefgreifende Entdeckung: Bei der Wohnungsauflösung findet sie Adoptionsunterlagen. Ihre Mama und ihr bereits 2018 verstorbener Papa waren nicht Sylkes leibliche Eltern!
"In dem Moment ist für mich die Welt zusammengebrochen und es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen", erzählt sie in der SAT.1-Sendung "Julia Leischik sucht - Bitte melde dich". "Das hat ein bisschen gedauert, das musste ich erst mal verarbeiten."
Dennoch blickt die Sächsin auf eine behütete und schöne Kindheit zurück. "Meine Eltern waren die besten auf der ganzen Welt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, nicht das eigene Kind zu sein, nie."
Die erste Nachricht, die sie von Moderatorin Julia Leischik (55) erhält, ist ein nächster Schock: Auch ihre leibliche Mutter ist bereits 2012 verstorben. Sylke trauert: "Es ist schade, dass sie es nicht mehr erleben kann, dass ich nach ihr suche und gerne gewusst hätte, wie es ihr geht, wie sie ist."
Doch die Suche geht weiter. Und nimmt ein erfreuliches Ende!
Bitte melde dich (SAT.1): Wurde Sylke zwangsadoptiert?
Denn Leischiks Team erfährt, dass Sylke zumindest eine Schwester hat, die in Minkwitz (Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt) lebt. Dort wird Sybille (56) auch tatsächlich aufgespürt. Damit nicht genug! Mit Simone (59) und Daniela (51) hat Sylke sogar noch zwei weitere Schwestern.
Das Geschwister-Trio, das in oder um Leipzig lebt, wusste, dass es noch eine Schwester gibt. Aber nach einer gescheiterten Suche vor zehn Jahren war für Simone klar: "Ich habe nicht mehr dran geglaubt."
Die drei Schwestern vermuten, dass Sylke einer Zwangsadoption zum Opfer gefallen ist - leider keine Seltenheit in der DDR. "Ich glaube nicht, dass sie Sylke freiwillig weggeben hat", sagt Simone über ihre Mutter, die zu Lebzeiten nie über die Adoption reden wollte.
Und Sybille ist happy, dass die große Familie noch weiter anwächst: "Du bist herzlich willkommen!"
