Chemnitzerin mischt wieder die ZDF-"Küchenschlacht" auf
Chemnitz/Hamburg - Maren Janich (24) ist zurück am Herd - vor laufenden Kameras. Die Hobbyköchin aus Chemnitz mischt erneut die ZDF-"Küchenschlacht" (werktags, 14.15 Uhr) auf.
Schon 2024 kochte sie sich in die Herzen der Jury, gewann eine komplette Woche und trat in der Champions-Runde an. Jetzt ist sie in der "Ehemaligen-Woche" wieder dabei und steht nach drei Tagen bereits im Halbfinale.
"Ich verfolge die Sendung schon seit mehreren Jahren und habe eines Tages den Mut zusammengenommen und mich selber angemeldet", erinnert sich die Psychologie-Studentin.
Beim ersten Auftritt holte sie sich nach einer Woche das Ticket für die Champions-Runde. Dort sprang am Ende Platz drei heraus. Jetzt habe sich die "Küchenschlacht" wieder bei ihr gemeldet.
In der Show müssen die Kandidaten jeden Tag von Montag bis Freitag zu einem anderen Thema kochen und einen TV-Koch überzeugen.
Schafft es die Chemnitzerin ins Finale?
In der "Ehemaligen-Woche" läuft es für Maren wieder rund. "Gestern bin ich im Tagesfinale Erste geworden", sagte sie nach der Mittwochsfolge. Ein Satz, der viel über den Takt dieser Woche verrät: konzentriert, nervenstark, mit sauberem Handwerk.
Für den nächsten Auftritt am Donnerstag im Halbfinale gegen zwei Kochkonkurrenten steht ein 3-Zutaten-Körbchen an - Rote Bete, Meerrettich, Camembert. Daraus formt Maren eine Rote-Bete-Himbeersuppe mit Meerrettichschaum, dazu Camembert-Crostini mit Basilikum-Pesto.
Wer Maren beim Kochen zusieht, erkennt schnell: Hier arbeitet niemand stur nach Lehrbuch. "Frei Schnauze, absolut!" Rezepte dienen als Inspiration, nicht als Fessel.
"Ich mag auch gerne die österreichische Küche mit den Mehlspeisen und Kaiserschmarrn." Und natürlich: Quarkkäulchen, ihr Kindheitsgericht.
Ob sie heute den Sprung ins Finale schafft? Die Folge ist in der Mediathek bereits abrufbar.
Titelfoto: Bildmontage: ZDF/Gunnar Nicolaus, Uwe Meinhold