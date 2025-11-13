Chemnitzerin mischt wieder die ZDF-"Küchenschlacht" auf

Chemnitz/Hamburg - Maren Janich (24) ist zurück am Herd - vor laufenden Kameras. Die Hobbyköchin aus Chemnitz mischt erneut die ZDF-"Küchenschlacht" (werktags, 14.15 Uhr) auf.

Das Café Dreamers auf dem Brühl ist einer von Maren Janichs Lieblingsorten in Chemnitz. © Uwe Meinhold

Schon 2024 kochte sie sich in die Herzen der Jury, gewann eine komplette Woche und trat in der Champions-Runde an. Jetzt ist sie in der "Ehemaligen-Woche" wieder dabei und steht nach drei Tagen bereits im Halbfinale.

"Ich verfolge die Sendung schon seit mehreren Jahren und habe eines Tages den Mut zusammengenommen und mich selber angemeldet", erinnert sich die Psychologie-Studentin.

Beim ersten Auftritt holte sie sich nach einer Woche das Ticket für die Champions-Runde. Dort sprang am Ende Platz drei heraus. Jetzt habe sich die "Küchenschlacht" wieder bei ihr gemeldet.

In der Show müssen die Kandidaten jeden Tag von Montag bis Freitag zu einem anderen Thema kochen und einen TV-Koch überzeugen.