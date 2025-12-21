Premiere bei "Schlag den Star": Riccardo Simonetti besiegt Sylvie Meis

München - Am Samstagabend gab es bei ProSieben das erste ungleiche Duell bei " Schlag den Star ": Entertainer Riccardo Simonetti (32) trat gegen Moderatorin Sylvie Meis (47) an.

Riccardo Simonetti (32, r.) trat gegen Moderatorin Sylvie Meis (47) und gewann. © Seven.One Entertainment Group GmbH

In rund 15 Spielen maßen sich bisher immer zwei Prominente oder Paare einer Sparte. Am Ende winken 100.000 Euro. Ein direktes Duell der Geschlechter gab es in 98 Folgen der Sendung aber noch nie.

Meis und Simonetti sind eigentlich gute Freunde, doch beim ersten Mann-Frau-Duell in der Geschichte von "Schlag den Star" wurde sich nichts geschenkt. Sylvie hatte die Show in der Vergangenheit bereits gewonnen und legte groß vor.

Für Simonetti war der Abend hingegen eine besondere Herausforderung, wie er gestand: "Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung diese Woche. Deshalb habe ich sehr viel Zeit auf der Toilette verbracht."

Doch diese "Vorbereitung" war wohl gerade das Richtige: Im Laufe des Abends drehte der 32-Jährige auf und konnte sich am Ende sogar gegen seine Kontrahentin durchsetzten: Um 0.39 Uhr war das Duell beendet und Riccardo durfte den Geldkoffer mit nach Hause nehmen.

Ein besonderes Geschenk, denn er feierte am Samstag den ersten Hochzeitstag mit seinem Ehemann Steven.