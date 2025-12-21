Premiere bei "Schlag den Star": Riccardo Simonetti besiegt Sylvie Meis
München - Am Samstagabend gab es bei ProSieben das erste ungleiche Duell bei "Schlag den Star": Entertainer Riccardo Simonetti (32) trat gegen Moderatorin Sylvie Meis (47) an.
In rund 15 Spielen maßen sich bisher immer zwei Prominente oder Paare einer Sparte. Am Ende winken 100.000 Euro. Ein direktes Duell der Geschlechter gab es in 98 Folgen der Sendung aber noch nie.
Meis und Simonetti sind eigentlich gute Freunde, doch beim ersten Mann-Frau-Duell in der Geschichte von "Schlag den Star" wurde sich nichts geschenkt. Sylvie hatte die Show in der Vergangenheit bereits gewonnen und legte groß vor.
Für Simonetti war der Abend hingegen eine besondere Herausforderung, wie er gestand: "Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung diese Woche. Deshalb habe ich sehr viel Zeit auf der Toilette verbracht."
Doch diese "Vorbereitung" war wohl gerade das Richtige: Im Laufe des Abends drehte der 32-Jährige auf und konnte sich am Ende sogar gegen seine Kontrahentin durchsetzten: Um 0.39 Uhr war das Duell beendet und Riccardo durfte den Geldkoffer mit nach Hause nehmen.
Ein besonderes Geschenk, denn er feierte am Samstag den ersten Hochzeitstag mit seinem Ehemann Steven.
100 Folgen "Schlag den Star": ProSieben feiert mit Mega-Duell
Zum Schluss kündigte Moderator Matthias Opdenhövel (55) eine weitere Überraschung an: ProSieben plant zum großen Jubiläum der Sendung ein Mega-Duell der Sender.
So werden am 11. Januar in der 100. Ausgabe von "Schlag den Star" Chris Tall (34), Annemarie Carpendale (48), Thore Schölermann (41) und Andrea Kaiser (43) für ProSieben gegen Marlene Lufen (55), Matthias Killing (46), Caroline Frier (42) und Aaron Troschke (36) für Sat.1 antreten.
Titelfoto: Seven.One Entertainment Group GmbH