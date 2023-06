Sie ist raus bei der "heute show": "Stimmung gegen Andersdenkende" stößt ihr auf!

Köln/Stuttgart - Christine Prayon (49), die "Birte Schneider" der "heute-show" hatte stets taffe, treffsichere Pointen in der Welke'schen ZDF Satiresendung auf Lager. Sie nahm kaum ein Blatt vor den Mund. Auch zu ihrem Abschied findet sie deutliche Worte: Sie geht, weil es "Stimmung gegen Andersdenkende" gebe ...

Prayons letzter Auftritt "als aggressive Außenreporterin" gab's im September vergangenen Jahres. Warum ist es eine so lange Zeit her?, fragte "Kontext".

Im Gespräch mit " Kontext: Wochenzeitung " spricht die sympathische 49-Jährige über ihre Zeit bei der ZDF -Show, die Gründe, warum man sie lange nicht mehr in dem Format gesehen hat und vor allem, warum wir sie nicht mehr sehen werden, auch wenn "die Tür nicht ganz zu ist".

Oliver Welke muss ohne Birte Schneider auskommen - auch zu Jan Böhmermanns "Satire" fand Christine Prayon (49) deutliche Worte. © ZDF/Jens Koch

Prayon weiter: "Ich bin seit 2011 dabei gewesen und habe das sehr gerne gemacht. Aber ich muss mich identifizieren können mit einer Rolle, das ist eine politische Satiresendung und keine Rolle wie im 'Tatort'. Und das muss sich schon mehr oder weniger mit dem decken, was ich als Christine Prayon auf der Bühne mache."



Die Kabarettistin habe "mit der Art, wie die großen gesellschaftlich prägenden Themen seit Corona behandelt werden, zunehmend Bauchschmerzen bekommen".

Sie habe auch mit den Verantwortlichen dort geredet und betont, "dass ich mich nicht daran beteiligen will, Andersdenkende der Lächerlichkeit preiszugeben". Satire dürfe sich nicht daran beteiligen, "den Diskurs zu verengen".

In Bezug zum Krieg erklärt sie: "Und jetzt findet genau dies wieder statt beim Krieg in der Ukraine. Da werden Narrative und Positionen von Gruppen, die gesellschaftlich in der Hierarchie weit oben stehen, unablässig wiederholt und gleichzeitig wird Stimmung gegen Andersdenkende gemacht." Das habe nach ihrem Dafürhalten "nichts mehr mit Satire zu tun".