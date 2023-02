Comeback? "How I Met Your Mother"-Fans wegen dieses Fotos außer sich!

Los Angeles - Wird es bald ein Wiedersehen mit "Lily Aldrin" und "Ted Mosby" geben? Ein neues Foto der beiden "How I Met Your Mother" -Darsteller Alyson Hannigan (48) und Josh Radnor (48) lässt Fans der US-Erfolgssitcom hoffen ...

Ein gemeinsames Selfie von Alyson Hannigan (48) alias "Lily Aldrin" und Josh Radnor (48) alias "Ted Mosby" lässt Fanherzen höher schlagen. © Screenshot/Instagram/joshradnor

Nach neun Staffeln und mehr als 200 Folgen war im Jahr 2014 endgültig Schluss. Fans mussten Abschied nehmen von "How I Met Your Mother" und der witzigen New Yorker Clique rund um Ted, Robin, Barney, Lily und Marshall.



2021 dann die Überraschung: Der Serienhit bekam einen Ableger. In "How I Met Your Father" erzählt Sophie (gespielt von Hilary Duff, 35) ihrem Sohn, wie sie seinen Vater kennengelernt hat.

Gleiches Konzept, neue Story - und: bekannte Gesichter! In den ersten beiden Staffeln gab es bereits ein Wiedersehen mit zwei Charakteren der ursprünglichen Serie: "Barney Stinson", gespielt von Neil Patrick Harris (49) - und "Robin Scherbatsky", gespielt von Cobie Smulders (40).

Ziehen die restlichen "How I Met Your Mother"-Darsteller jetzt nach?