Bange Sekunden bei Show-Comeback: "Die kann sich gar nicht bewegen, ich kann nicht hingucken"

Iris Klein (57) hat Schmerzen in der Brust. © RTLZWEI

Für die erste Challenge begeben sich die sieben Couples an den Bergsee. Ein Teil des Teams muss private Fragen über den Partner beantworten, was den Geldgewinn erhöht. Für jede falsch beantwortete Frage bleibt ein Klett-Button an der Weste kleben. Diese Buttons müssen abgezogen werden, während man liegend auf einem Luftkissen in die Luft katapultiert wird und ins Wasser fällt.

Bei Iris Klein (57) scheint es nach dem Wasserklatscher Probleme zu geben. "Ey Leute, ihr geht's nicht gut", erkennt Dilara Kruse (32), während die Mutter von Daniela Katzenberger (38) flach an der Wasseroberfläche treibt. "Die kann sich gar nicht bewegen, ich kann nicht hingucken", ist auch Julian F.M. Stoeckel (37) geschockt.

Doch Iris, die aktuell zeitgleich bei "Promis unter Palmen" auf ihre Erzfeindin Yvonne Woelke (43) trifft, gibt leichte Entwarnung.

"Ich bin auf die linke Brust gestürzt. Der Schlag war so hart wie eine Ohrfeige. Die krasseste Challenge, die ich mir in meinen Horrorträumen erträumt habe", so die 57-Jährige.