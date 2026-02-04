Unterste Schublade: So gemein werden die Reality-Neulinge aus der Show geekelt

Ariel (22) und Emmy (26) machen sich gerade alles andere als sympathisch. © RTLZWEI

Es ist kein Geheimnis, dass Ariel und Emmy nicht gerade gut auf die "Sommerhaus der Normalos"-Gewinner Sophie (23) und Hendrik (28) zu sprechen sind. Beim Streit um den begehrten Raucher-Platz im Camp eskaliert die Antipathie dann schließlich endgültig.

"Du bist nichts Besseres als ich, du hast auch nur zwei Arme, zwei Beine, einen Kopf, mehr hast du auch nicht", versucht Sophie, dem Frauen-Duo die Stirn zu bieten, als dieses sie wiederholt anpflaumt. Emmys Antwort: "Na ja, bisschen weniger hab' ich im Körper ..." Dass die 26-Jährige damit natürlich - nicht zum ersten Mal! - negativ auf Sophies Körper anspielt, bringt Ariel ordentlich zum Lachen. Das geht gar nicht!

Verständlicherweise sieht Sophie hier rot und schießt zurück: "Halt die Fresse und laber' mich nicht voll, du Miststück!" Vor allem Emmy nutzt diese Beleidigung, um sich in die Opferrolle zu begeben - obwohl sie ja angefangen hat mit den Provokationen: "Ich bin doch eigentlich das Opfer in der Geschichte! (...) Ich bin nicht mehr auf diesem Niveau, ich beleidige nicht mehr." Ja, ist klar ...

Bei den anderen Paaren kommen die Bodyshaming-Aktion von Ariel und Emmy und die darauffolgenden Tränen von Sophie alles andere als gut an. Selbst als Sophie und Hendrik die Show aufgrund eines verlorenen Exit-Spiels verlassen müssen, stichelt Ariel weiter. Sebi (40) bringt es auf den Punkt: "Ariel kann nur beleidigen, unter die Gürtellinie gehen. Das sind Menschen, die zielen einzig und allein darauf ab, andere Leute zu unterdrücken und kleinzuhalten."