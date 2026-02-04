Unterste Schublade: So gemein werden die Reality-Neulinge aus der Show geekelt
Winterberg - In der neuen Doppelfolge "Couple Challenge" wird's richtig hässlich. Wie gewohnt im Mittelpunkt der Streitereien: Ariel (22) und Emmy Russ (26).
Es ist kein Geheimnis, dass Ariel und Emmy nicht gerade gut auf die "Sommerhaus der Normalos"-Gewinner Sophie (23) und Hendrik (28) zu sprechen sind. Beim Streit um den begehrten Raucher-Platz im Camp eskaliert die Antipathie dann schließlich endgültig.
"Du bist nichts Besseres als ich, du hast auch nur zwei Arme, zwei Beine, einen Kopf, mehr hast du auch nicht", versucht Sophie, dem Frauen-Duo die Stirn zu bieten, als dieses sie wiederholt anpflaumt. Emmys Antwort: "Na ja, bisschen weniger hab' ich im Körper ..." Dass die 26-Jährige damit natürlich - nicht zum ersten Mal! - negativ auf Sophies Körper anspielt, bringt Ariel ordentlich zum Lachen. Das geht gar nicht!
Verständlicherweise sieht Sophie hier rot und schießt zurück: "Halt die Fresse und laber' mich nicht voll, du Miststück!" Vor allem Emmy nutzt diese Beleidigung, um sich in die Opferrolle zu begeben - obwohl sie ja angefangen hat mit den Provokationen: "Ich bin doch eigentlich das Opfer in der Geschichte! (...) Ich bin nicht mehr auf diesem Niveau, ich beleidige nicht mehr." Ja, ist klar ...
Bei den anderen Paaren kommen die Bodyshaming-Aktion von Ariel und Emmy und die darauffolgenden Tränen von Sophie alles andere als gut an. Selbst als Sophie und Hendrik die Show aufgrund eines verlorenen Exit-Spiels verlassen müssen, stichelt Ariel weiter. Sebi (40) bringt es auf den Punkt: "Ariel kann nur beleidigen, unter die Gürtellinie gehen. Das sind Menschen, die zielen einzig und allein darauf ab, andere Leute zu unterdrücken und kleinzuhalten."
Toiletten-Eklat bei "Couple Challenge": Wer ist die Pinkel-Übeltäterin?
Wenn Emmy nicht gerade damit beschäftigt ist, Menschen wegen ihres Gewichtes ein schlechtes Gefühl zu vermitteln, flirtet sie weiter fleißig mit Aleks Petrovic (34).
Ob das Ganze wirklich so spontan und "Liebe auf den ersten Blick"-mäßig vonstattengeht, wie von den Turteltauben präsentiert, stellt ausgerechnet Emmys Teampartner Samuel infrage. "Ich glaub', die beiden kennen sich schon bisschen besser", deutet er kryptisch an.
Als Emmy dann auch noch das Bett wechselt, um mit Aleks zu kuscheln, platzt dem Reality-Newcomer offiziell der Kragen. Vor der Gruppe wirft er der 26-Jährigen nicht nur Illoyalität, sondern noch etwas viel Gravierenderes vor: Sie soll die Klobrille in der Damentoilette wiederholt vollgepinkelt haben.
"Du solltest dich erst mal bei denen hier entschuldigen für deinen Strahl in der Toilette", wirft er der fassungslosen Emmy an den Kopf. Und weiter: "Ich sage das, weil ich dich kenne!" Ob Emmy tatsächlich diejenige war, die für das Pinkel-Eklat verantwortlich ist, bleibt aber zunächst offen.
Alle Streitereien gibt es in der neuen Doppelfolge "Couple Challenge" ab sofort auf RTL+ zu sehen. Am 11. Februar wird sie zudem bei RTLZWEI ausgestrahlt.
Titelfoto: Montage RTLZWEI