Reality-Star macht brisantes Geständnis: Er ging mit Freundin zu TV-Show, "um Schluss zu machen"
Winterberg - Die Promis sind gerade erst ins Camp eingezogen, da geht's in Doppelfolge 3 und 4 von "Couple Challenge" schon richtig rund. Die erste Nominierung steht an, woraufhin ein Couple wenig später seine Koffer packen muss. Aleks Petrovic (34) macht seinen Mitstreitern zudem ein brisantes Geständnis - und sorgt für erhitze Gemüter im Sauerland.
Eigentlich sind sich Aleks und Bruder Marco angesichts der ihnen durch mehrere Mitcamper entgegengebrachten Antipathie sicher, dass sie die erste Nominierung nicht überstehen werden, doch es kommt anders.
Statt dem "Team Maskulin" kassieren nämlich Ex-"Bachelorette"-Kandidat Sebi (40) und Freundin Liza (36) die meisten Stimmen, ebenso wie Bettina "Texas Patti" Habig (44) und Ehemann Patrick. Die beiden Couples müssen damit in der ersten Exit-Challenge gegeneinander antreten, wobei Fragen beantwortet und saure Gürkchen mit dem Mund aufgesammelt werden müssen.
"Berlin Tag und Nacht"-Darstellerin Liza und ihr Liebster schlagen sich dabei deutlich besser und sichern sich schließlich den Verbleib im Camp, während "Team Porno" seine Koffer packen und von dannen ziehen muss.
Patrick hinterlässt als letzte Amtshandlung noch eine Warnung an Aleks und Marco, dass die beiden insbesondere beim "Team Kippe" - Hendrik (28) und Sophie (23) - achtsam sein sollen. "Ich hab so viel Lebenserfahrung", erklärt er den Brüdern vielsagend und lässt durchblicken, dass er von den "Normalo-Sommerhaus"-Siegern so gar nichts hält.
"Couple Challenge" 2026: Aleks ging mit Ex-Freundin Christina zu "Temptation", um Schluss zu machen
Viel Zeit, über die Warnung nachzudenken, hat "Team Maskulin" allerdings nicht, denn wenig später ist Aleks erneut damit beschäftigt, sein Image zu bereinigen, als er am Lagerfeuer vor versammelter Runde von Carina (25) und deren Ehefrau Chika mit seiner "Temptation Island VIP"-Vergangenheit konfrontiert wird.
Es geht wieder einmal um den 2022 erfolgten Betrug an Ex-Freundin Christina Dimitriou (34) und den darauffolgenden nahtlosen Beziehungsübergang zu Vanessa Nwattu (26), als Aleks jedoch prompt ein überraschendes Geständnis macht.
"Nur, damit ihr es wisst: Ich hatte sechs Monate vor 'Temptation' schon Schluss [mit Christina] gemacht. Es ist etwas passiert, womit ich emotional erpresst wurde, damit ich weiterhin in einer Beziehung bleibe. Und dann war ich gefangen und wusste nicht, wie ich da rauskomme. Dann dachte ich mir, da ist es perfekt - ich gehe da rein [zu 'Temptation', Anm. d. Red.], um Schluss zu machen", erklärt der 34-Jährige, woraufhin in der Gruppe eine hitzige Diskussion ausbricht.
Insbesondere Carina brennt die emotionale Sicherung durch, ehe sich unter anderem auch Andrew (46) und Virginia (40) in die Diskussion einmischen.
Nach so kurzer Zeit liegen die Nerven bei sämtlichen Beteiligten bereits blank - und harmonischer wird's wohl auch nicht in den kommenden Episoden.
Die neue Doppelfolge "Couple Challenge - Das stärkste Team gewinnt" ist ab sofort auf RTL+ verfügbar. Am 28. Januar wird sie zudem bei RTLZWEI ausgestrahlt.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI