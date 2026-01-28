"Widerliches Miststück": Brutaler Zickenkrieg eskaliert komplett
Winterberg - In der neuen Doppelfolge 5 + 6 von "Couple Challenge" geht es heiß her. Nicht nur, weil ein neuer Zickenkrieg entfacht ist. Auch eine frisch dazugestoßene Kandidatin bringt ordentlich Feuer und Flirtlaune mit.
Die nächste Gruppenchallenge steht an und gerade die pure maskuline Männlichkeit aka Aleks und sein Bruder Marko müssen den größten Betrag verteidigen. (Spoiler: Das läuft eher weniger erfolgreich ab.)
Sophie sollte sich eigentlich darüber freuen, hat sie Ariel doch vorher noch gestanden, dass sie es eigentlich gar nicht so verkehrt finden würde, sollten die Jungs das Geld verlieren.
Als Ariel Sophie vor der Gruppe auf ihre Aussage anspricht, geht diese an die Decke und bezichtigt Ariel der Lüge.
Dass sie sich damit wohl die falsche Frau zur Feindin gemacht hat, muss die Ex-"Sommerhaus der Normalos"-Kandidatin recht schnell merken.
Neuzugang Emmy Russ verteidigt Ariel
Die folgenden Sticheleien nimmt Sophie gar nicht gut auf. "So ein widerliches Miststück" schimpft sie auf ihre rothaarige Kontrahentin. Dass sie sich selbst nicht mit Ruhm bekleckert, sei mal dahingestellt.
So richtig eskaliert die Situation allerdings erst bei der Nominierung. Der Streit der vergangenen Tage lebt wieder auf und die beiden Frauen schreien sich gegenseitig an.
"Das einzige, was du kannst, ist in irgendwelchen Formaten bumsen", hetzt Sophie gegen Ariel und bekommt dafür von der frisch eingezogenen Emmy Russ direkt mal einen harten Seitenhieb.
"Wenigstens will sie überhaupt jemand bumsen", meint Emmy, während die schockierte Sophie kein Wort mehr herausbekommt.
Dazu hat selbst der moralische Kompass Aleks eine klare Meinung: "Unter der Gürtellinie, ging gar nicht."
Erste Annäherungsversuche sorgen für gespaltene Meinungen: "Das ist ja so peinlich"
Auch sonst mischt Emmy die Kandidaten ordentlich auf, hat es dabei vor allem auf Aleks abgesehen.
"Wir haben vor Kurzem auch geschrieben, da habe ich mich gefreut, den jetzt hier zu sehen", gesteht sie.
Doch selbst ohne diese Info merken die anderen schnell, dass es zwischen den beiden anfängt zu knistern.
Beim Lagerfeuer am Abend beginnt Joshi mit dem Verhör und bekommt auf die Frage, ob Emmy Aleks attraktiv findet, nur ein verlegenes "Er ist jetzt nicht hässlich" als Antwort.
Carina findet die gesamte Situation ziemlich cringe: "Alter, das wird richtig unangenehm für beide werden bei der Ausstrahlung, das ist ja so peinlich."
Die neue Doppelfolge "Couple Challenge - Das stärkste Team gewinnt" ist ab sofort auf RTL+ verfügbar. Am 4. Februar wird sie zudem bei RTLZWEI ausgestrahlt.
Titelfoto: Montage: RTLZWEI