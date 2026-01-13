Hoteleinsturz in Deutschland: "... dann wären wir die Treppe runter und nicht mehr am Leben"

Kröv - Neun Menschen wurden im August 2024 bei dem spektakulären Hoteleinsturz in Kröv ( Rheinland-Pfalz ) begraben, zwei Menschen starben. Mit einigen der sieben geretteten Personen hat Moderatorin Bärbel Schäfer (62) jetzt in einer TV-Sendung gesprochen.

Im Hotel war in der Nacht zum 7. August 2024 ein komplettes Stockwerk nach unten eingebrochen. Sieben Menschen wurden lebend gerettet, darunter Erika Sorm, die hier gerade das Gebäude verlässt. © Harald Tittel/dpa

Die damals schwangere Edi Hoefnagel-Visser (24) reist am 6. August 2024 mit ihrem Mann Mark (27) und dem zweijährigen Sohn Jamie nach Kröv (Landkreis Bernkastel-Wittlich) in den Urlaub. Nach einem Tag im Freibad und einem Abendessen geht die junge Familie in ihr Zimmer des Hotels "Reichsschenke".

Kurz nachdem Edi ihrem Partner berichtet, dass sie erneut schwanger ist, klopft es an der Tür. Die Gastgeberin bittet das Trio ohne Angabe von Gründen, das Hotel zu verlassen. Auch Erika Sorm, die mit Hündin Queenie und zwei Freundinnen in das 2000-Einwohner-Städtchen an der Mosel gereist war, wird aus ihrem Zimmer gebeten.

Da die Hotel-Besitzerin keine Panik macht, packt Erika ihre Tasche in Ruhe. "Wenn sie gesagt hätte: 'Sofort raus', wären wir die Treppe runter und nicht mehr am Leben", so die Rentnerin in der SAT.1-Sendung "Notruf Spezial".

Wenige Sekunden später, kurz nach 22.30 Uhr, sackt eine komplette Etage nach unten. Neun Personen werden unter den Trümmern begraben, können sich nicht selbst befreien. 20 Minuten dauert es, bis der erste Notruf in Trier eingeht.