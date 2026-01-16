Geheimnis gelüftet: Diese zwölf "Reality Queens" kämpfen sich bald durch den Dschungel

Köln/Kolumbien - Die zweite Staffel von " Reality Queens " flimmert schon bald über die heimischen Bildschirme, nun hat RTL auch verkündet, welche Ladys sich diesmal durch den Dschungel schlagen werden. Der Cast sorgt dabei für eine explosive Mischung!

Statt Luxus nächtigen die Ladys in einem Camp, das gerade mal mit dem Nötigsten ausgestattet ist - und das mitten im Dschungel! © RTL

Wie der Kölner Sender am Freitag verkündete, geht das Survival-Format am 9. Februar in die nächste Runde.

Mit dabei sind demnach diese zwölf Promidamen:

Schauspielerin Jenny Elvers (53)

Reality-TV-Star Kader Loth (53)

Ex-"GNTM"-Model Gina-Lisa Lohfink (39)

Influencerin Paulina Ljubas (29)

Model Cecilia Asoro (30)

Ex-"DSDS"-Sternchen Tanja Tischewitsch (36)

Schlagersängerin und Ex-Webcam-Girl Ginger Costello Wollersheim (39)

Influencerin Michelle Daniaux (25)

Reality-TV-Star Arielle Rippegather (35)

Hobby-Rapperin Hati Suarez (25)

Influencerin Ariel Hediger (21)

Wie schon in der ersten Staffel heißt es auch diesmal für die Ladys: Bye bye Luxus! Stattdessen müssen sich die Teilnehmerinnen auf ihrem Weg durch den Dschungel herausfordernden Challenges stellen, als Team zusammenarbeiten und Stärke beweisen, um am Ende das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro einzukassieren.