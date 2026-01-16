Geheimnis gelüftet: Diese zwölf "Reality Queens" kämpfen sich bald durch den Dschungel
Köln/Kolumbien - Die zweite Staffel von "Reality Queens" flimmert schon bald über die heimischen Bildschirme, nun hat RTL auch verkündet, welche Ladys sich diesmal durch den Dschungel schlagen werden. Der Cast sorgt dabei für eine explosive Mischung!
Wie der Kölner Sender am Freitag verkündete, geht das Survival-Format am 9. Februar in die nächste Runde.
Mit dabei sind demnach diese zwölf Promidamen:
- Schauspielerin Jenny Elvers (53)
- Reality-TV-Star Kader Loth (53)
- Ex-"GNTM"-Model Gina-Lisa Lohfink (39)
- Influencerin Paulina Ljubas (29)
- Model Cecilia Asoro (30)
- Ex-"DSDS"-Sternchen Tanja Tischewitsch (36)
- Schlagersängerin und Ex-Webcam-Girl Ginger Costello Wollersheim (39)
- Reality-TV-Teilnehmerin Christina "Shakira" (27)
- Influencerin Michelle Daniaux (25)
- Reality-TV-Star Arielle Rippegather (35)
- Hobby-Rapperin Hati Suarez (25)
- Influencerin Ariel Hediger (21)
Wie schon in der ersten Staffel heißt es auch diesmal für die Ladys: Bye bye Luxus! Stattdessen müssen sich die Teilnehmerinnen auf ihrem Weg durch den Dschungel herausfordernden Challenges stellen, als Team zusammenarbeiten und Stärke beweisen, um am Ende das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro einzukassieren.
"Reality Queens": In Staffel zwei führt Twenty4Tim als Moderator durch die Show
Begleitet werden die Kandidatinnen dabei von Dschungel-Experte Twenty4Tim (25), der dank seiner Teilnahme am "Dschungelcamp" 2024 selbst reichlich Survival-Erfahrung mitbringt und erstmals als Moderator durch die Show führt.
Auf welche Herausforderungen die "Reality Queens" sich diesmal einstellen müssen, ist zwar noch ungewiss, so viel verriet RTL aber schon vor dem Start der neuen Staffel: bereits in der allerersten Folge sorgt Twenty4Tim "mit einer Schocknachricht für offene Münder". Es wird also spannend!
"Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel" startet am 9. Februar auf RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/rtlplus