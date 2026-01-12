"Wer weiß denn sowas?": Diese Promis quizzen diese Woche

Hamburg - In der ARD-Quizsendung "Wer weiß denn sowas?" treten vom 12. bis 16. Januar an fünf Abenden prominente Gäste in insgesamt 12 Wissenskategorien gegeneinander an. Unterstützt werden sie dabei von den Teamkapitänen Wotan Wilke Möhring (58) und Bernhard Hoëcker (55). Durch die Sendung führt wie gewohnt Moderator Kai Pflaume (58).

Moderator Kai Pflaume (M.) und seine Rateteam-Kapitäne Bernhard Hoëcker (l.) und Wotan Wilke Möhring (r.) begrüßen am Montag in Folge 1354 Tobias Krell (2.v.l.) und den Schauspieler Guido Hammesfahr. © ARD/NDR/UFA SHOW & FACTUAL/Morris Mac Matzen

Den Auftakt machen am Montag, 12. Januar, der Schauspieler Guido Hammesfahr (57) und Moderator Tobias Krell (39).

Als Fritz Fuchs in der Kinderserie "Löwenzahn" beziehungsweise als "Checker Tobi" erfreuen sich beide vor allem bei einem jüngeren Publikum großer Beliebtheit.

Am Dienstag, 13. Januar, kommt es zu einem Duell zweier Darsteller aus der ZDF-Kultserie "Die Rosenheim-Cops".

Der österreichische Schauspieler Max Müller (60), der in der Serie den Polizisten Michael "Michi" Mohr verkörpert, tritt gegen Dieter Fischer (54) an, der seit 2011 Kriminalhauptkommissar Anton Stadler spielt.

Der Mittwoch, 14. Januar, steht im Zeichen der Comedy: Wigald Boning (58), Komiker, Musiker und Moderator, bekannt unter anderem aus "RTL Samstag Nacht", spielt gegen den Newcomer-Comedian Assane Badiane.



Am Donnerstag, 15. Januar, treffen Moderatorin Laura Karasek (43) und Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (37) aufeinander, ein ungewöhnliches Duo, welches schon 2025 für den gemeinsam Podcast "Was stimmt mit uns nicht?" aufeinandertraf. Jetzt treten sie allerdings gegeneinander an.

Den Abschluss der Woche bilden am Freitag, 16. Januar, die Musiker Sascha Vollmer (54) und Alec Völkel (53), die gemeinsam als Country-Rock-Band "The BossHoss" seit Jahren erfolgreich sind.