Domina Manuela auf der Herbertstraße: "Gefragt, ob er probegrapschen kann"

Hamburg - Seit Wochen kämpft Manuela (61) mit ausbleibender Kundschaft auf der Reeperbahn . Die dienstälteste Domina hat zwar allerhand zu bieten, doch oft scheitert es an der Bezahlung.

Manuela (61) ist die dienstälteste Domina auf der Hamburger Herbertstraße. © RTLZWEI

"Früher konntest du dir die Klinke in die Hand geben, da kam schon der Nächste. Oder der eine hat gewartet und den anderen hast du oben fertig gemacht", erinnert sich die Hamburgerin in der RTLZWEI-Doku "Reeperbahn privat - Das wahre Leben auf dem Kiez".

Die heute 61-Jährige, die nach einer Flucht aus dem Kinderheim schon mit 13 in die Prostitution rutschte, verwöhnt heute Männer, denen sie sich zunächst in einem Fenster auf der verruchten Herbertstraße anbietet.

In der 60 Meter langen Trasse haben Frauen und Minderjährige keinen Zutritt, andernfalls werden sie "bepöbelt, mit Wasser bespritzt und rausgejagt", weiß Manuela.

Doch ein Kunde nervt Manuela heute. Der Mann scheint interessiert, macht aber bei dem in der TV-Sendung weggepiepten Preis für 30 Minuten einen Rückzieher. "Zu teuer? Dann können wir es doch schon beide lassen", reagiert die 61-Jährige zunächst gereizt, lässt sich dann aber doch auf einen Deal ein und will ihn 40 Minuten beglücken.

Allerdings kommt es nicht dazu. Er habe zu wenig Geld, wolle noch zum Automaten. "Der ist ganz schön angesoffen gewesen und hat gefragt, ob er probegrapschen kann." Da war es für Manuela vorbei.