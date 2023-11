"Dann wurde mir gesagt, dass das Sparbuch weg ist": Knapp 18.000 Euro spurlos verschwunden

Sven Voss und sein Team nahmen sich dem Fall an. Erst als sie bei der Postbank nachhakten, erhielt die Familie endlich ihr Geld. © MDR/Martin Jehnichen

Da es zunächst noch hieß, dass das Sparbuch nicht in der örtlichen Postbank-Filiale in Zwickau, sondern in der Zentrale in München verwalten werde, versuchte es Kästner erneut mit einer Kündigung.

Doch nichts geschah. Auch eine weitere Mitarbeiterin sagte ihr, dass das Sparbuch einfach weg sei.

Als nach zehn Monaten Kästners dritter Versuch scheiterte, wendete sie sich an "Voss & Team".

Nur kurz nach der Anfrage durch die Sendung, antwortete die Bank, dass das Konto aufgelöst und das Geld in Kürze auf Frau Kästners Konto sei.

Nach elf langen Monaten sorgte diese Antwort sogar für einige Freunden-Tränen bei Gabi Kästner.

Die Frage, die ihr dennoch bleibt: "Warum erst, wenn sie nachhaken".