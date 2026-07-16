"Das große Promi-Büßen" 2026: Was bisher zur neuen Staffel bekannt ist

Hamburg/Erzberg (Österreich) - Nur noch wenige Wochen. Dann liest Olivia Jones (56) prominenten Sündern wieder die Leviten und konfrontiert sie mit den Schattenseiten ihres Lebens. " Das große Promi-Büßen " geht in eine neue Runde!

Auch 2026 treten wieder zehn Prominente an, die während der Show in die Mangel genommen werden. Für Eike Immel (65, 3.v.l.) endete die Sendung frühzeitig. © Nikola Milatovic/Joyn/obs

Dabei handelt es sich inzwischen um die fünfte Staffel der Reality-Show. Los geht es noch diesen Herbst! Das bestätigte der ProSiebenSat.1-Streamingdienst "Joyn" nach Angaben von dpa am Donnerstag bei einer Senderveranstaltung in Hamburg.

Was genau "Herbst" bedeutet, lässt der Sender noch offen. So kann es schon im August, aber auch erst im September oder Oktober losgehen.

"Herbst" bedeute in der Fernseh-Sprache häufig die Zeit nach der TV-Sommerpause, wenn nach und nach wieder mehr neue Serien und Shows erscheinen.

Was bereits seit einigen Wochen feststeht: die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Staffel.

Fans dürfen sich auf folgende Promis freuen: