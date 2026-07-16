"Das große Promi-Büßen" 2026: Was bisher zur neuen Staffel bekannt ist
Hamburg/Erzberg (Österreich) - Nur noch wenige Wochen. Dann liest Olivia Jones (56) prominenten Sündern wieder die Leviten und konfrontiert sie mit den Schattenseiten ihres Lebens. "Das große Promi-Büßen" geht in eine neue Runde!
Dabei handelt es sich inzwischen um die fünfte Staffel der Reality-Show. Los geht es noch diesen Herbst! Das bestätigte der ProSiebenSat.1-Streamingdienst "Joyn" nach Angaben von dpa am Donnerstag bei einer Senderveranstaltung in Hamburg.
Was genau "Herbst" bedeutet, lässt der Sender noch offen. So kann es schon im August, aber auch erst im September oder Oktober losgehen.
"Herbst" bedeute in der Fernseh-Sprache häufig die Zeit nach der TV-Sommerpause, wenn nach und nach wieder mehr neue Serien und Shows erscheinen.
Was bereits seit einigen Wochen feststeht: die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Staffel.
Fans dürfen sich auf folgende Promis freuen:
- Georgina Fleur (36)
- Aleks Petrovic (35)
- Marwin Klute (29)
- Cosimo Citiolo (44)
- Raffaela Raab (30)
- Sahel (26)
- Nadja Großmann (26)
- Melissa Hofman (30)
- Anna Miltina
- Eike Immel (65)
"Das große Promi-Büßen": Ein Kandidat fliegt aus der Show
Doch bei letzterem hat es offenbar nicht so ganz funktioniert, sich den Sünden aus der Vergangenheit zu stellen. Bereits Ende Juni erklärte Joyn-Pressesprecher Christoph Körfer auf TAG24-Nachfrage bezüglich Eike Immel: "Das Camp musste er bereits am zweiten Abend aufgrund mehrfacher Grenzüberschreitungen verlassen."
Was genau vorgefallen ist, können Zuschauer dann im Herbst bei der Ausstrahlung sehen.
Im vergangenen Jahr stellte sich beim Promi-Büßen unter anderem der Journalist und Fußballkommentator Jörg Dahlmann (67) seinen sogenannten Verfehlungen und ging schließlich als Sieger nach Hause.
Welcher der Promis in diesem Jahr eine Seite von sich präsentieren kann, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb? Die Antworte gibt's im Herbst.
Titelfoto: Nikola Milatovic/Joyn/obs