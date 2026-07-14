GZSZ: Erik tritt nicht nur bei Jo Gerner voll ins Fettnäpfchen

Berlin - Matilda und Erik haben bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " endlich zueinander gefunden und wollen ihr neues Liebesglück in vollen Zügen genießen - zuvor gilt es jedoch noch, eine Hürde zu überwinden.

Matilda und Erik vollen endlich auch öffentlich ihre Zweisamkeit genießen. © RTL

Denn nach ihrer Affäre hat der Koch keinen leichten Stand bei Matildas Familie. Um das zu ändern, lädt sie ihn zu einem Essen ins Townhouse ein. Als er nicht auftaucht, macht sie sich sofort Gedanken, ob er es denn wirklich ernst mit ihr meint.

Das gibt Erik zu denken, und er will ihr unbedingt seine Liebe beweisen, sodass er sich schließlich doch auf das unangenehme Familientreffen einlässt, wie die GZSZ-Wochenschau zeigt.

"Und was sind Ihre Pläne für die Zukunft?", will Joachim vom neuen Lebensgefährten seiner Tochter wissen. Von der Frage sichtlich überrascht, sucht er Blickkontakt zu Matilda, die ihn zu einer Antwort ermutigt.

"'N eigenet Restaurant wäre natürlich 'n Traum", gibt der Koch preis. Das sei allerdings mit viel Geld und Nerven verbunden, stellt er fest und kassiert dafür einen missmutigen Blick von Julian. Ist er etwa nur wegen des Geldes hinter seiner Schwester her?

"Ick bin zufrieden mit dem, wat ick habe", versucht der Ex-Knacki schnell zu revidieren. Keine gute Idee, denn Gerners Blick verrät deutlich, dass er sich eine bessere Partie für seine Tochter wünscht.