GZSZ: Erik tritt nicht nur bei Jo Gerner voll ins Fettnäpfchen
Berlin - Matilda und Erik haben bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" endlich zueinander gefunden und wollen ihr neues Liebesglück in vollen Zügen genießen - zuvor gilt es jedoch noch, eine Hürde zu überwinden.
Denn nach ihrer Affäre hat der Koch keinen leichten Stand bei Matildas Familie. Um das zu ändern, lädt sie ihn zu einem Essen ins Townhouse ein. Als er nicht auftaucht, macht sie sich sofort Gedanken, ob er es denn wirklich ernst mit ihr meint.
Das gibt Erik zu denken, und er will ihr unbedingt seine Liebe beweisen, sodass er sich schließlich doch auf das unangenehme Familientreffen einlässt, wie die GZSZ-Wochenschau zeigt.
"Und was sind Ihre Pläne für die Zukunft?", will Joachim vom neuen Lebensgefährten seiner Tochter wissen. Von der Frage sichtlich überrascht, sucht er Blickkontakt zu Matilda, die ihn zu einer Antwort ermutigt.
"'N eigenet Restaurant wäre natürlich 'n Traum", gibt der Koch preis. Das sei allerdings mit viel Geld und Nerven verbunden, stellt er fest und kassiert dafür einen missmutigen Blick von Julian. Ist er etwa nur wegen des Geldes hinter seiner Schwester her?
"Ick bin zufrieden mit dem, wat ick habe", versucht der Ex-Knacki schnell zu revidieren. Keine gute Idee, denn Gerners Blick verrät deutlich, dass er sich eine bessere Partie für seine Tochter wünscht.
Erik macht beim Familienessen eine unbedachte Bemerkung
Doch es soll noch unangenehmer für Erik werden. "Ick hab neulich erst 'n Kurs jejeben, für Kids aus Problemfamilien, wie man dit so sagt", berichtet er stolz.
Damit tritt er nun vollends ins Fettnäpfchen, denn jetzt scheint auch Johanna nicht mehr sonderlich angetan von dem neuen Freund ihrer Halbschwester zu sein, obwohl sie sie zuvor noch ermutigt hatte, ihrem Herzen zu folgen.
Klar, denn ihr geplanter KI-Hub hat schließlich dafür gesorgt, dass die Kids aus ihrem Jugendklub vertrieben werden mussten. Daran denkt Matildas Partner aber in diesem Augenblick nicht und schildert stattdessen weiter seine tolle Erfahrung mit den Kids.
"Die konnten anfangs nich' mal alleene n' Ei kochen und jetzt können sie sich 'ne warme Mahlzeit machen - die ooch noch schmeckt", erzählt Tonis Ex-Mann und erntet dafür ein "Schön" samt gequältem Lächeln von Jo.
"Ja, wichtig ooch", wähnt sich Erik endlich auf dem richtigen Weg und lässt sich zu einer unbedachten Bemerkung hinreißen: "Is' schon schade, dass dem Jugendklub jetzt der Saft abjedreht wird!"
Autsch! Die Blicke aller Beteiligten verraten, dass Matildas neuer Freund mit dieser Aussage keine Pluspunkte beim Gerner-Clan gesammelt hat. Ob sie sich schützend vor ihn stellt und ihn aus dieser peinlichen Lage rettet, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner