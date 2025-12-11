"Promi-Büßen"-Finale artet aus: "Nur weil sie nicht auf deinem Pi***l rumreitet"

München - Am Donnerstag ist eine explosive Staffel " Das große Promi-Büßen " zu Ende gegangen. Neben der Siegerehrung stand aber auch in der Final-Reunion vor allem eine Sache im Fokus: Streit!

Jörg Dahlmann (66) hat beim "Promi-Büßen" die meisten Zuschauer-Stimmen bekommen. © Joyn

Im 45-minütigen Finale fliegen wieder derart die Fetzen, dass für die Bekanntgabe des Siegers sage und schreibe zwei Minuten übrig bleiben.

Wenig überraschend und mit deutlichem Abstand haben die Zuschauerinnen und Zuschauer Jörg Dahlmann (66) auf den ersten Platz gewählt und ihm damit rund 20.000 Euro in die Taschen gespült.

Der 66-Jährige kommt im Finale kaum zu Wort, stattdessen steht die Dreier-Konstellation aus Diogo Sangre (31), Emma Fernlund (24) und Vanessa Brahimi (28) im Fokus. Angefeuert von Zündler Rafi Rachek (35), soll der 31-Jährige endlich Stellung zu dem Doppelflirt beziehen.

Wie sich herauskristallisiert, bandelte Diogo nach Ende der "Promi-Büßen"-Dreharbeiten eigentlich mit Emma an - Zitat Vanessa: "Jeder hat's im Hotel mitbekommen, es war ja auch nicht leise. (...) Emma, du bist da rausgekommen und hast gesagt: 'Wir haben geb***t'."

Sein eigentliches Interesse galt aber anscheinend Vanessa.