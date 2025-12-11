"Promi-Büßen"-Finale artet aus: "Nur weil sie nicht auf deinem Pi***l rumreitet"
München - Am Donnerstag ist eine explosive Staffel "Das große Promi-Büßen" zu Ende gegangen. Neben der Siegerehrung stand aber auch in der Final-Reunion vor allem eine Sache im Fokus: Streit!
Im 45-minütigen Finale fliegen wieder derart die Fetzen, dass für die Bekanntgabe des Siegers sage und schreibe zwei Minuten übrig bleiben.
Wenig überraschend und mit deutlichem Abstand haben die Zuschauerinnen und Zuschauer Jörg Dahlmann (66) auf den ersten Platz gewählt und ihm damit rund 20.000 Euro in die Taschen gespült.
Der 66-Jährige kommt im Finale kaum zu Wort, stattdessen steht die Dreier-Konstellation aus Diogo Sangre (31), Emma Fernlund (24) und Vanessa Brahimi (28) im Fokus. Angefeuert von Zündler Rafi Rachek (35), soll der 31-Jährige endlich Stellung zu dem Doppelflirt beziehen.
Wie sich herauskristallisiert, bandelte Diogo nach Ende der "Promi-Büßen"-Dreharbeiten eigentlich mit Emma an - Zitat Vanessa: "Jeder hat's im Hotel mitbekommen, es war ja auch nicht leise. (...) Emma, du bist da rausgekommen und hast gesagt: 'Wir haben geb***t'."
Sein eigentliches Interesse galt aber anscheinend Vanessa.
Das große Promi-Büßen: Gefühle kochen in Final-Reunion hoch
So soll Diogo Vanessa à la "Emma ist nur eine Frau für eine Nacht, du bist eine Frau für's Leben" immer wieder um ein Date gebeten haben.
Als diese jedoch ablehnte, betitelte er sie als "Nonne" und zog eine eindeutige Konsequenz: "Dann geh ich halt 'ne Andere bum***." Ob Diogos Respekt vor Frauen durch das Büßen also tatsächlich, wie er sagt, gewachsen ist?
Viel mehr noch als Emma und Vanessa, rastet allerdings Rafi aus, als er die Geschichte für Moderatorin Olivia Jones (56) neu aufbereitet.
So schießt er unentwegt gegen Diogo: "Nur weil Vanessa nicht Ja sagt und auf deinem Pi***l rumreitet wie eine Emma, ist sie keine Nonne!"
So richtig scheinen die Promis wohl allesamt nicht aus ihren vergangenen Aussetzern gelernt zu haben...
Die Final-Reunion der vierten Staffel von "Das große Promi-Büßen" könnt Ihr ab sofort bei Joyn PLUS+ streamen.
