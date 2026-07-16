Paukenschlag bei "Bares für Rares": Kandidatin weint, Horst Lichter muss eingreifen

Köln - Als Ellen zu " Bares für Rares " kommt, hat sie keine Ahnung, wie viel ihr Objekt wert ist. Dies erfährt sie erst in der Sendung. Tränen fließen. Horst Lichter (64) muss eingreifen. Kurz darauf wartet eine noch größere Überraschung …

Ellen aus Königswinter bei Bonn möchte bei "Bares für Rares" zwei Schmuckstücke aus dem Erbe der Herzogin Maria von Württemberg verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Verkäuferin aus Königswinter ist mit zwei Stabbroschen in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gekommen. Einst gehörten sie der Tante ihres verstorbenen Mannes - eine Kammerdame der Herzogin Maria von Württemberg. "Mein Gott!", staunt der ZDF-Moderator.

Auch das handschriftliche Testament liegt vor. Darin bedankt sich die Herzogin bei ihrer Angestellten für die "treuen sorgsamen Dienste in den langen Jahren". Zur Belohnung solle sie neben dem Schmuck auch eine Pension erhalten, wie Wendela Horz (56) vorliest.

Hingucker sind vor allem die Smaragde, Rubine und 20 Diamantrosen, mit denen die Nadeln besetzt sind. Die Expertin attestiert ihnen "eine exquisite Qualität". Ursprünglich stammte der Schmuck "von einem sehr guten Juwelier - Moritz Hübner aus Wien".

Lichter möchte seine Neugier stillen und fragt Ellen nach ihrem Wunschpreis. "350 Euro", erklärt die Verkäuferin bescheiden - und liegt damit völlig daneben. "Die Broschen sind wunderschön, wir haben die Originalschatulle und eine belegte Provenienz", betont Horz.

Allein der Goldankaufswert liege schon über 500 Euro. Insgesamt taxiert die Expertin den Wert auf 1200 bis 1500 Euro. Lichter blickt zu Ellen und erkennt: "Du hast ja ein Tränchen in den Äugelchen!" Sofort nimmt der 64-Jährige seinen Gast in den Arm.