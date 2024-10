Das große Promi-Büßen: Diese 10 flehen um Vergebung

Diese zehn Kandidaten sind Teil der 3. Staffel von "Das große Promi-Büßen". © Joyn/Nikolai Milatovic

Mit dabei ist auch ein Vater-Sohn-Gespann. Thorsten Legat (55) und Sohn Nico Legat (26) werden Buße verrichten. Das Verhältnis vom Ex-Fußballer zu seinem 26-jährigen Kind ist seit geraumer Zeit schwer angeschlagen, weshalb das Aufeinandertreffen in Österreich spannend sein dürfte.

Ebenfalls Teil der Sendung ist - völlig zu Recht - Elsa Latifaj (19), die sowohl bei "Kampf der Realitystars" als auch "Die Alm" aufs Übelste beleidigt hat.

Sam Dylan (33) nimmt als männliche Désirée Nick (68) auch kein Blatt vor den Mund.

"Die ein oder andere Sache" habe auch Christina Dimitriou (32, "The 50") zu büßen. Ebenso wie Jörg Hansen (46, "Stranger Sins"), Vanessa Mariposa (31, "Ex on the Beach"), Bobby Chambers (35, German Shore) und Anita Latifi (28, "Deutschland sucht den Superstar").