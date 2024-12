Nico Legat muss wegen Frauenhass büßen, hat aber nichts gecheckt: "Alles geile Viecher!"

Kärnten (Österreich) - Bei "Das große Promi-Büßen" ist der friedliche Familienurlaub von Nico (26) und Thorsten Legat (56) zu Ende: Bei ihrer jeweiligen Runde der Schande bekommen beide ihr Fett weg - und nur ein Legat tritt letztendlich den Weg ins Finale der Show an.

"Das ist so richtig minderwertige Arbeit, das ist Frauenarbeit", kommentierte er den Ekel-Job.

"Temptation war das Paradies, ich kam aus dem Schlafzimmer und da waren die Verführerinnen, alles geile Viecher!", protzte der 26-Jährige gegenüber Jörg Hansen (46). Für die Reinigungsarbeiten an den Latrinen hält sich der Legat-Sohn außerdem zu fein.

Die Dragqueen legt ihren Finger allerdings in noch eine ganz andere Wunde: Nico scheint trotz Besserung-Gelöbnissen und vermeintlicher Einsicht ein absolut krudes Frauenbild zu haben. Diese Theorie untermauert Jones mit Bildern aus dem aktuellen "Promi-Büßen"-Camp.

Als Nico zum Gespräch mit Moderatorin Olivia Jones (55) gebeten wird, meint der TV-Proll genau zu wissen, worum es geht. "Ich dachte, ich bin so ein krasser Typ, hab auf meine Freundin geschissen. Ich war definitiv nicht Herr meiner Lage", so der Legat-Spross über seine zweifelhafte Performance bei "Temptation Island" .

Thorsten Legat (56) hat eine Einsicht - und verlässt das "Promi-Büßen". © Joyn

Für diese brandaktuellen Fehltritte gibt es lange Ohren von Olivia und harte Worte von Papa Legat.

"Ich hab manchmal das Gefühl, da steckt ein Teufel in ihm drin. Ich würde mich am liebsten verbrennen, so sehr schäme ich mich", sagt er über seinen eigenen Sohn. Das hat Konsequenzen - Thorsten wird gleich im Anschluss zu seiner eigenen "Runde der Schande" gebeten.

Seine frauenfeindlichen Ansichten scheint Nico nämlich nicht im luftleeren Raum entwickelt zu haben. Mit Videos aus dem Dschungelcamp von 2016 beweist Olivia, dass der selbst ernannte Moralapostel Thorsten auch so einiges auf dem Kerbholz hat.

"Du hast Eier in der Buchse und einen Schwanz, jetzt musst du auch Kasalla geben", lautete unter anderem sein Motivationsspruch gegenüber Mit-Camper Menderes (40). "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Dein Rollenverständnis ist noch aus dem Fußball-Mittelalter", urteilt die Moderatorin.

Damit habe Thorsten nicht das Recht, so hart über seinen Sohn zu urteilen. Das sieht der ehemalige Bundesliga-Gott ein - und verlässt weinend die Show, um seine Probleme mit Nico privat zu klären. Eine Offenbarung für den Youngster. "Ich dachte, es wäre eine Krankheit - aber es wurde mir in die Wiege gelegt", wird dem jungen Legat klar.

Die neuen Episoden von "Das große Promi-Büßen" laufen immer am Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben. Bei Joyn PLUS+ gibt es die Doppelfolgen schon vorab zu sehen.