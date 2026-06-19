Mehrfache Grenz-Überschreitungen: Joyn schmeißt Eike Immel beim "Großen Promi-Büßen" raus

München/Erzberg - Eigentlich sollte der ehemalige Nationaltorwart Eike Immel (65) in der Joyn-Show " Das große Promi-Büßen " Abbitte leisten und sich den Sünden seiner Vergangenheit stellen . Doch aus der großen Reue wurde nichts, denn nach nur zwei Drehtagen ist die Sendung für den früheren Bundesliga-Keeper auch schon wieder beendet.

Für Eike Immel (65) ist die Teilnahme bei "Das große Promi-Büßen" frühzeitig beendet. © RTLZWEI, Good Times Fernsehproduktion

"Das Camp musste er bereits am zweiten Abend aufgrund mehrfacher Grenzüberschreitungen verlassen", erklärte Joyn-Pressesprecher Christoph Körfer auf TAG24-Nachfrage.

Den genauen Grund für den Ausschluss könnten die Zuschauer dann im Herbst bei der Ausstrahlung sehen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Wie die Bild berichtet, soll Immel jedoch aufgrund seiner Wortwahl negativ aufgefallen sein. Demnach heißt es aus Produktionskreisen, dass der Ex-Fußballer über seine Verwendung der Bezeichnung "Negerkuss" diskutiert und sich auch nach Ermahnungen vonseiten der Mitarbeiter geweigert habe, das Wort nicht mehr zu verwenden.

Schlimmer noch: Zusätzlich soll der 65-Jährige die erste Strophe des Deutschlandliedes, die während der Zeit des Nationalsozialismus gesungen wurde, zitiert haben.

Gegenüber der Bild habe Immel allerdings betont, dass er "kein Rassist und weit weg von rechtem oder diskriminierendem Gedankengut" sei.