Aus ihrem Garten in den Topf: Hühner von "Das perfekte Dinner"-Kandidatin müssen dran glauben

Lüneburg - Finale bei " Das perfekte Dinner "! Die Runde in Lüneburg schließt Kandidatin Lilia (46) am Freitag. Für ihre Gerichte führt sie eine Familientradition fort, die es in sich hat.

"Das perfekte Dinner"-Kandidatin Lilia (46) hält eigene Hühner im Garten. © Screenshot/RTL+

Lilia lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Dorf bei Lüneburg. Im Garten halten sie Hühner. Wie viele? "Das ändert sich gerade oft. Weil der Fuchs gerne mal kommt oder der Marder. Aber im Moment sind es 13", erklärt die 46-Jährige in der Folge vom Freitag.

Die gebürtige Kasachin liebt das Gackern im Garten. "Und die geben auch was zurück, also Eier. Und manchmal werden sie aber auch geschlachtet, wenn es zu viele Hähne werden", gesteht sie. Und tatsächlich: Auch für ihr Dinner am Abend musste eines der Hühner aus dem Garten dran glauben!

Als die 46-Jährige für die Vorbereitungen in der Küche steht, köchelt bereits ein großer Topf Hühnerbrühe. "Die ist nachher auch für die Suppe und die Sauce bei der Hauptspeise gedacht. Die habe ich selbst gekocht mit den Hühnern aus dem Garten." Sie selbst schlachtet die Tiere allerdings nicht. "Das machen meine Eltern. Ich bringe das nicht übers Herz."

Dass Tiere aus dem Garten auf den Tisch kommen, ist für Lilia nichts Ungewöhnliches. Bei ihrer Familie war der Prozess früher fast schon Tradition. "Meine Großeltern hatten alles an Tieren, was man sich so vorstellen kann. Was auch verarbeitet wurde. Und wir waren immer dabei. Wir mussten immer mithelfen, ich war die Älteste von den Enkelkindern."

Und genau das setzt Lilia heute mit ihren eigenen Hühnern fort. "Irgendwie ist das noch so eine kleine Erinnerung an Zuhause von früher", erklärt sie weiter, während die 46-Jährige plötzlich ganz emotional wird und die Tränen gerade so zurückhalten kann.