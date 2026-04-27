Ostalgie beim "Perfekten Dinner": Hauptgang sorgt bei Kandidatin Sassi für Stress

Potsdam - In dieser Woche findet " Das perfekte Dinner " in Potsdam statt, der Stadt der Schlösser und Gärten. Zum Auftakt der neuen Runde bringt Kandidatin Sassi DDR-Gerichte auf den Teller.

Kandidatin Saskia "Sassi" (30, l.) bekommt in der Küche Hilfe von ihrer Freundin Sarah "Sari" (30). © Screenshot/RTL+

Die 30-jährige medizinische Fachangestellte eröffnet die Runde mit dem Motto "Ostklassiker neu interpretiert - ein Abend mit Geschmack und Geschichte". Klassische Gerichte aus der DDR-Küche servierte sie in moderner, gehobener Variante.

Zum Start gibt es ein Entenragout statt der traditionellen Version mit Huhn, was bei den Gästen direkt gut ankommt. Auch der Hauptgang hat es in sich: Senfeier mit Trüffelsenfsoße und panierten Eiern. Doch genau die treiben der gebürtigen Potsdamerin den Schweiß auf die Stirn.

Beim Pellen der 15 Eier geht einiges schief: Viele lassen sich nur schwer von der Schale lösen und fallen auseinander. Kurzerhand müssen die Gäste selbst mit anpacken und ihre Eier selbst pellen.

Trotz der Küchenpanne überzeugt das Gericht geschmacklich. Für Kritik sorgt jedoch die lange Wartezeit zwischen Vorspeise und Hauptgang, zwischen denen zwei Stunden vergehen. Zum Dessert serviert Sassi Quarkkäulchen, ein echter Klassiker aus dem Osten, den sie mit Lemon Curd verfeinert und damit für einen frischen Abschluss sorgt.

Am Ende sind ihre Mitstreiter insgesamt zufrieden mit dem Menü. Sassi erhält 30 Punkte, ein solides Ergebnis zum Start der Woche.