"Das perfekte Dinner": Beim Blick auf die Menükarte schmiedet Albert einen kuriosen Plan
Düsseldorf - Freitag ist Finaltag bei "Das perfekte Dinner"! Die Runde in Düsseldorf wird von Daniel (40) aus Ratingen abgeschlossen. Mitstreiter Albert (31) sorgt vorher aber noch für ein Kuriosum.
Beim Blick auf Daniels Menükarte dürfte dem geneigten Gourmet eigentlich das Wasser im Munde zusammenlaufen.
Als Vorspeise will der Marketing-Experte Lachs-Tatar mit Apfel und einer Zitrus-Vinaigrette sowie grünes Kräuter-Öl servieren. Und auch Hauptgang - Flanksteak mit Trüffel-Pilz-Risotto, Rinderjus und Meerettich-Risotto - sowie Nachtisch (saftiger Schoko-Brownie mit gerösteten Nüssen, dazu Birnenkompott mit lauwarmem Vanilleschaum) erinnern eher an Sterne-Küche als an Hobby-Koch.
Der Nachtisch sorgt aber für eine kuriose Wendung. Als Montags-Kandidat Albert nämlich noch vor Beginn des Abends liest, was sich Daniel ausgedacht hat, ist er nicht zufrieden.
Insbesondere das Birnenkompott scheint seinen Geschmacksnerv so gar nicht zu treffen. "Was haben die alle diese Woche mit den warmen Früchten?", fragt er.
Zwar gibt Mitstreiter Mark (42) Entwarnung und erklärt, dass ein Kompott nicht immer warm sein muss, sondern auch durchaus auf Zimmertemperatur serviert werden kann. Daran glauben kann Albert aber nicht. "Ich kenne das anders", meint er und schmiedet daraufhin klammheimlich einen Plan: Um am Ende des Abends nicht leer auszugehen, packt er kurzerhand einen gekauften Obstsalat als eigenes Dessert ein. Ein Selbstversorgungs-Trumpf sozusagen.
Wer holt sich die Koch-Krone in Düsseldorf?
"Das Essen war generell die letzten vier Tage wirklich sehr lecker. Ich hatte aber bei den Nachspeisen immer das Gefühl: 'Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe.' Dann habe ich mir heute gedacht, ich bringe sicherheitshalber Obstsalat mit", erklärt der 31-Jährige später.
Auch mit seinen anderen Gerichten kann der gebürtige Mönchengladbacher Albert nicht wirklich überzeugen: Bei der Vorspeise gefällt ihm die Zusammensetzung der Zutaten nicht. Er räumt immerhin aber ein, dass sie einzeln gut schmecken würden.
Und beim Hauptgang muss er sein Steak noch mal kräftig nachwürzen, was Jutta (64) zu einem süffisanten Seitenhieb in Richtung des Chefkritikers veranlasst: "Du wolltest halt ein Pfeffer-Steak", stellt sie fast schon genervt fest.
Als der Abend sich dem Ende entgegen neigt, heißt es: Punktevergabe! Wer holt sich den Sieg in Düsseldorf? Mit stolzen 37 Punkten ergattert Mittwochs-Kandidat Mark die Kochkrone, dahinter folgen Kayo (57) mit 36 Punkten und Jutta mit 35 Zählern. Die letzten beiden Plätze belegen Daniel und Albert mit jeweils 32 Punkten.
Die Folge von "Das perfekte Dinner" mit Daniels Menü wird am Freitagabend, ab 19 Uhr, auf VOX ausgestrahlt. Alle fünf Folgen der Kochshow in dieser Woche stehen zudem auf RTL+ auf Abruf bereit.
Titelfoto: Screenshot/RTL+