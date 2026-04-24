"Das perfekte Dinner": Beim Blick auf die Menükarte schmiedet Albert einen kuriosen Plan

Düsseldorf - Freitag ist Finaltag bei " Das perfekte Dinner "! Die Runde in Düsseldorf wird von Daniel (40) aus Ratingen abgeschlossen. Mitstreiter Albert (31) sorgt vorher aber noch für ein Kuriosum.

Marketing-Experte und Hobby-DJ Daniel (40) macht den Abschluss beim "Perfekten Dinner" in Düsseldorf. © Screenshot/RTL+

Beim Blick auf Daniels Menükarte dürfte dem geneigten Gourmet eigentlich das Wasser im Munde zusammenlaufen.

Als Vorspeise will der Marketing-Experte Lachs-Tatar mit Apfel und einer Zitrus-Vinaigrette sowie grünes Kräuter-Öl servieren. Und auch Hauptgang - Flanksteak mit Trüffel-Pilz-Risotto, Rinderjus und Meerettich-Risotto - sowie Nachtisch (saftiger Schoko-Brownie mit gerösteten Nüssen, dazu Birnenkompott mit lauwarmem Vanilleschaum) erinnern eher an Sterne-Küche als an Hobby-Koch.

Der Nachtisch sorgt aber für eine kuriose Wendung. Als Montags-Kandidat Albert nämlich noch vor Beginn des Abends liest, was sich Daniel ausgedacht hat, ist er nicht zufrieden.

Insbesondere das Birnenkompott scheint seinen Geschmacksnerv so gar nicht zu treffen. "Was haben die alle diese Woche mit den warmen Früchten?", fragt er.

Zwar gibt Mitstreiter Mark (42) Entwarnung und erklärt, dass ein Kompott nicht immer warm sein muss, sondern auch durchaus auf Zimmertemperatur serviert werden kann. Daran glauben kann Albert aber nicht. "Ich kenne das anders", meint er und schmiedet daraufhin klammheimlich einen Plan: Um am Ende des Abends nicht leer auszugehen, packt er kurzerhand einen gekauften Obstsalat als eigenes Dessert ein. Ein Selbstversorgungs-Trumpf sozusagen.