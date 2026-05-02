Kandidatin schockt bei "Das Perfekte Dinner" ihre Gäste: "Uns fehlen die Worte"
Potsdam - Beim großen Finale von "Das Perfekte Dinner" in Potsdam verschlägt Kandidatin Bea (62) ihren Gästen die Sprache. Was hinter dem Schockmoment steckt und wer sich am Ende den Titel als bester Koch sichert.
Achtung, Spoiler!
Die 62-jährige Abrechnungsassistentin beendet die Woche mit dem Motto: "Seddiner Herbst: Eine kulinarische Reise im goldenen Licht der Zeit".
Vor allem mit der Vorspeise "Butternut-Kürbissuppe mit gesmokter Lachspraline" möchte die Dekoliebhaberin ihre Gäste um den Finger wickeln. "Alter, das ist krass", kommt Kandidatin Sassi (30) sofort in den Sinn. Auch die anderen drei Teilnehmer sind gespannt auf diese Kombination.
Kaum sind sie bei Bea eingetroffen, wird auch schon direkt serviert. Abgesehen von ein paar Schmatzern bleibt es bei den Gästen zunächst ungewöhnlich still.
"Der Lachs ist richtig gut, wow", beginnt Sassi das Gespräch. "Da kann jetzt alles andere schiefgehen, eigentlich kann dir nichts mehr passieren. Uns fehlen die Worte, merkt ihr das?", meint Kandidatin Anna (45).
"Die Vorspeise werde ich definitiv nachkochen!", ergänzt die 45-Jährige. Auch Konkurrentin Pauline (40) ist überzeugt: Mit dieser Kreation dürfte ihr die volle Punktzahl sicher sein.
Finale mit Pasta-Highlight und klarem Sieger
Doch bei der Vorspeise bleibt es natürlich nicht. Als Hauptspeise gibt es Pasta in Parmesanlaib - ein Gericht, welches sich Pauline bereits am Anfang der Woche gewünscht hat.
Auch dieses Gericht sorgt bei den Gästen erneut für sprachlose Gesichter. "Ist das lecker, Bea", schwärmt Anna. Pauline würden ebenso die Komplimente ausgehen.
Kurz vor der Verkündung des Gewinners ist sich Anna sicher: "Bea hat hier heute alles abgerissen. Ich glaube, es hätte nicht perfekter sein können."
Doch sehen das auch die anderen Kandidaten so? Ja! Mit stolzen 38 Punkten ergattert Bea die Kochkrone. Dahinter folgen Konrad (34) und Pauline mit 36 Punkten sowie Anna mit 35 Zählern. Den letzten Platz belegt Sassi mit 30 Punkten.
Die Folge von "Das perfekte Dinner" mit Beas Menü wird am Freitagabend, ab 19 Uhr, auf VOX ausgestrahlt. Alle fünf Folgen der Kochshow in dieser Woche stehen zudem auf RTL+ auf Abruf bereit.
Titelfoto: RTL+/Screenshot