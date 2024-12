04.12.2024 16:05 "Das perfekte Dinner": Als Serkan die Hüften kreisen lässt, gibt es kein Halten mehr

An Tag zwei von "Das perfekte Dinner" in Berlin lädt Serkan in sein "Oma-Paradies". Von seiner Bauchtanz-Einlage sind die anderen Kandidaten begeistert.

Berlin - An Tag zwei von "Das perfekte Dinner" in Berlin lädt Serkan (40) in sein "Oma-Paradies". Mit seinem Hüftschwung weiß der Bauchtänzer schon mal zu überzeugen - doch gilt das auch für seine Kochkünste? Die Hauptstadt-Kandidaten haben sichtlich Spaß zusammen. © Screenshot/Facebook/dasperfektedinner Die erste Überraschung erleben die Kandidaten Sihem (36), Claudia (60), Denzel (20) und Matthias (55) beim Betreten von Serkans Wohnung: "Das ist ja wie eine Zeitreise", staunt Matthias. Und Sihem konstatiert: "Fühle mich wie 'Alice im Wunderland'." Spitzendeckchen, Kronleuchter, antike Möbel - Serkan mag es offensichtlich retro und fühlt sich wohl in seinem "Oma-Paradies", wie er sein Heim liebevoll nennt. Die Sammelleidenschaft verdankt der Ur-Berliner Ehemann Stefan ("Mein Lieblingsmensch"). Dass der ausgebildete Tanzlehrer bei aller Bodenständigkeit aber auch glamourös kann, zeigt sich später im Ankleidezimmer. In Serkans Schrank entdecken die Kandidaten jede Menge Glitzer-Outfits. Vor allem Sihem und Claudia sind hin und weg: "Das ist ja der Traum jeder Frau!" Das perfekte Dinner "Das perfekte Dinner" in Berlin: Gast muss beim Hauptgericht spucken! Serkan legt noch einen drauf und gibt eine kleine Gratis-Einführung in die Kunst des Bauchtanzes. Dabei beweist der frühere Turniertänzer und heutige Office Manager, dass sich sein Hüftschwung vor Shakira nicht verstecken muss. "Wie krass Du Deine Hüfte bewegen kannst", meint Sihem ungläubig. Was seine Kochkünste angeht, ist der Sohn eines türkischen Vaters, aber eher von seiner Mutter beeinflusst. "Bei mir gibt es Hausmannskost", stellt Serkan klar. "Das perfekte Dinner": Kandidat Serkan überzeugt seine Gäste Das Kochen hat der Berliner (40) von seiner Mutter gelernt. © Screenshot/Facebook/dasperfektedinner Seinem Menü hat der Gastgeber an diesem Abend humorvoll das Motto "War lecker? Kann weg?" vorangestellt. Und wie schon bei Serkans Tanzkünsten ist die Hauptstadt-Fraktion ganz angetan. Mit dem Lachs, den es als Vorspeise gibt, kann der Hobbykoch selbst die Anti-Fisch-Fraktion überzeugen, die aus Sihem und Denzel besteht. Im Hauptgang geht es mit Rindergulasch gutbürgerlich weiter. Claudia: "Die Knödel sind der Knaller." Vervollständigt wird das bunte Menü von Pistazien-Mascarpone-Törtchen. Diese serviert der Hausherr - ein bisschen Oma muss sein - in Kaffeetassen. Das perfekte Dinner "Das perfekte Dinner": Warum Lena auf einmal ihre Deko wegschmeißt Serkans Kochkünste werden am Ende mit stattlichen 35 Punkten belohnt. Damit liegt er vor Stylistin Sihem, die sich am Montag mit 30 Punkten zufriedengeben musste. Am heutigen Mittwoch erhält Claudia die Chance, das perfekte Menü zu zaubern. Die Folge ist um 19 Uhr auf VOX zu sehen und im Stream bei RTL+.

