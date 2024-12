"Das perfekte Dinner": Claudia will Influencerin werden! "Würde ihr nicht folgen"

Kandidatin Claudia (60) hofft auf mehr Follower. © Screenshot/Facebook/dasperfektedinner

"Ich möchte Garten-Influencerin werden", erklärt die Berlinerin, die seit 23 Jahren in ihrem schönen Haus in Lichterfelde wohnt. Dort befindet sich auch Claudias Gartenparadies, das sie fleißig in einem eigenen Blog dokumentiert.

"Ich finde es toll, wenn Leute einem ihre Likes geben", so die Journalistin. Von ihrer Teilnahme erhofft sie sich neue Follower auf Instagram. Bislang folgen Claudias Garten-Kolumne nämlich gerade einmal 629 Menschen.

Sihem (36) und Matthias (55) hat die angehende Influencerin schon überzeugt, ihren Kanal zu abonnieren. Serkan (40) ist noch skeptisch: "Ich würde ihr nicht folgen, aber meine Schwiegermutter."

Dafür ist der passionierte Bauchtänzer umso begeisterter von Claudias kunterbunter Einrichtung. Als es nach dem Aperitif im idyllischen Garten auf Erkundungstour durch das große Haus geht, verliebt sich Serkan direkt in die frei stehende Badewanne der Gastgeberin.

Kurzerhand legt sich der 40-Jährige hinein und ruft aus: "Das ist genau mein Geschmack. Claudia, lass uns eine WG gründen!" Dann geht es aber wieder zurück an den stilvoll dekorierten Tisch, wo der Hauptgang wartet.

Denn gekocht wird in der Mittwochssendung natürlich auch. Claudia will ihre Gäste an diesem Abend mit ihren "Tafelfreuden" - so das Motto ihres Menüs - beglücken.