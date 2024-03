Das perfekte Dinner: Franzose Léon bereitet sein Menü im Wasserkocher zu

Hamburg - An Tag drei von "Das perfekte Dinner" in Hamburg kocht Franzose Léon (29) einen Mix aus Elsässischer und Hamburger Küche. Die Zubereitung seiner Vorspeise überrascht die anderen Kandidaten.

"Ich glaube, Léon ist sehr hektisch und es wird viel Wein geben", erklärt sie und liegt damit genau richtig. "Kühlschrank ist voll. Auch voll mit Wein", lacht der Franzose, während er sich an die Hauptspeise macht. Die besteht aus einem Choucroute-Frikadellen-Brötchen.

Ursprünglich kommt Léon aus Colmar und daher besteht sein Menü auch aus einer Fusion seiner neuen und alten Heimat. Nathaly (26) hat schon so eine Vermutung, wie die Vorbereitungen bei Léon ablaufen werden:

Damit die Vorspeise schneller heiß wird, greift der Franzose zum Wasserkocher. © Screenshot:RTL+

Das Dessert, ein Franzbrötchen in Brezelform, löst bei den Gästen schon eher Vorfreude aus. Als die sich dann am Abend in Léons Wohnung einfinden, erwartet sie ein ungewöhnlicher Aperitif.

Typisch Hamburg überreicht ihnen der 29-Jährige einen Flachmann zum Selbsteinschenken und gießt diesen mit französischem Champagner auf. Ähnlich unkonventionell geht es mit der Vorspeise weiter, einer elsässischen Version von Labskaus.

Den Rote-Beete-Sud will Léon ganz heimlich im Wasserkocher erhitzen. Immerhin würde das schneller und einfacher gehen. Doch die Aktion bleibt seinen Gästen, die genau nebenan sitzen, nicht verborgen: "Da ist ein Wasserkocher, aber da ist kein Wasser drin", rätselt Nathaly.

"Ich dachte, es wäre ein bisschen diskreter gewesen", versucht der Franzose charmant von seiner Wasserkocher-Aktion abzulenken und genehmigt sich zur Beruhigung erstmal einen großen Schluck Rotwein.

Am Ende überzeugt Léons Vorspeise und sein gesamtes Dinner aber doch noch. Mit 37 Punkten landet er auf dem ersten Platz, hinter Nathaly mit 31 Punkten von Tag eins und Frauke mit 30 Punkten vom zweiten Tag.