09.08.2023 05:50 "Das perfekte Dinner" in der Villa Kunterbunt: Doch Popcorn mag nicht jeder

Das perfekte Dinner aus Frankfurt am Main: In der zweiten Folge servierte Kandidat Sven Lachs mit Püree und Popcorn - was nicht bei allen Gästen gut ankam.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - In der zweiten Folge der Frankfurt-Episoden von "Das perfekte Dinner" lud Kandidat Sven (37) zu sich nach Hause ein - doch seine farbenfrohen Kreationen überzeugten nicht rundum. In der zweiten Frankfurt-Folge von "Das perfekte Dinner" schwang Kandidat Sven (37) den Kochlöffel. © Screenshot/Instagram/dasperfektedinner.vox Der Frankfurter mit ostdeutschen Wurzeln gab sich am Beginn der am gestrigen Dienstagabend ausgestrahlten Folge sehr selbstsicher: "Ich möchte gerne die maximale Punktzahl haben, 40 Punkte", gab er unumwunden zu. Hierfür hatte sich der gelernte Hotelfachmann ein durchaus ungewöhnliches Menü ausgedacht, das auch farblich Akzente setzte und so zu der ebenfalls sehr bunt eingerichteten Wohnung des 37-Jährigen passte. Martina, mit 28 Jahren die jüngste der fünf Kandidatinnen und Kandidaten, bekannte im Interview am Beginn der Episode, dass sie sich das Zuhause von Sven wie eine "Villa Kunterbunt" vorstelle - und diese Erwartung wurde erfüllt: Das Wohnzimmer war mit einer großen Menge an Deko- und Nippes-Artikel geschmückt. Das perfekte Dinner "Das perfekte Dinner": Fieser Klassiker kostete Kandidatin den Sieg Vor dieser bunt-fröhlichen Kulisse servierte der Laienschauspieler und Karnevalist zunächst seine Vorspeise: Spargelsalat mit pochiertem Ei und Spargelsuppe. Als Hauptgang kredenzte der 37-Jährige mit Roter Bete gebeizte und anschließend im Grill geräucherte Lachsfilets zusammen mit Erbsen-Minze-Püree und Popcorn - eine äußerst farbenprächtige Kombination, war der Fisch durch die Beize doch tiefrot und so ein deutlicher Kontrast zu dem grünen Püree. Zum Dessert gab es Tiramisu mit Eis-Pralinen und bunten Perücken Die Kochshow "Das perfekte Dinner" ist immer von Montag bis Freitag jeweils ab 19 Uhr auf VOX zu sehen. © RTL Doch geschmacklich kam der Hauptgang nicht bei allen Gästen gut an. Kandidatin Jana (44) lobte den Fisch zwar als "mega" und fand auch die farbliche Kombination "optisch sensationell", war jedoch von dem Popcorn als Beilage nicht wirklich überzeugt: "War nicht meins." Ihr Mit-Kandidat Sebastian alias "Seb" (44) fällte über das Popcorn sogar ein regelrecht vernichtendes Urteil. Es sei ihm zu "fettig" gewesen und er habe es "nicht gebraucht". Das perfekte Dinner "Das perfekte Dinner": "Perfekter Gastgeber" erlebt böse Überraschung Beim Dessert - selbst gemachtes Tiramisu mit Beeren und einer Praline aus Pistazien-Eis - kam dann der Karnevalist im Gastgeber durch und er verteilte bunte Perücken an seine Mit-Kandidatinnen und "Seb". Während Martina und die 47-jährige Melanie alias "Mel" dies durchaus lustig fanden, zeigten sich Jana und Sebastian nur sehr verhalten begeistert von der Idee. Bei der finalen Punkte-Vergabe kam der 37-Jährige aber dennoch besser weg, als die Kommentare seiner Gäste zunächst vermuten ließen. "Das perfekte Dinner": Jana und Sven sind von den Punkten her gleichauf Melanie und Sebastian vergaben an Sven jeweils acht Punkte, von Jana erhielt der Karnevalist sieben Punkte und von Martina sogar neun. Mit insgesamt 32 Punkten zog Sven somit mit Jana gleich, die in der am Montag ausgestrahlten Folge ihre Koch- und insbesondere ihre Grill-Künste unter Beweis gestellt hatte. In der dritten Frankfurt-Folge von "Das perfekte Dinner" wird der 44-jährige Sebastian den Kochlöffel schwingen. Die Episode wird am morgigen Mittwoch ab 19 Uhr von VOX ausgestrahlt. Bereits vorab ist die Folge auf der Streaming-Plattform RTL+ zu finden.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/dasperfektedinner.vox