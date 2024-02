"Das perfekte Dinner"-Kandidat bekommt von Mama "den Arsch gerettet"

Offenbach am Main - Für seine gute Punktzahl darf sich " Das perfekte Dinner "-Kandidat Daniel (41) jetzt ganz heftig bei seiner Mama Doina bedanken. Denn ohne diese wäre das Dessert wohl komplett in die Hose gegangen.

Wenn Mama nicht wäre: Beim Dessert leistet Doina tatkräftige Unterstützung für Kandidat Daniel. © Screenshot Facebook/Das perfekte Dinner

Aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt die beliebte Kochshow in dieser Woche auf die Bildschirme. Und da war man am Mittwoch in Offenbach bei Daniel zu Gast.

"Ich bin ein Mama-Kind", machte der auch zu Beginn der Kochvorbereitungen klar, dass er in der Küche nur ungern auf die Unterstützung seiner Mutter verzichtet.

Daniels Mutter Doina stammt aus Rumänien und zeigte direkt nach ihrem Eintreffen, was es mit rumänischer Gastfreundschaft so auf sich hat. Denn sie hatte für das Kamerateam ein "kleines" Frühstück mitgebracht, mit dem man problemlos eine komplette Fußballmannschaft hätte satt machen können.

"Wenn bei uns zwei Personen sind, dann kochen wir für zehn. Das ist ganz normal", meinte Doina dazu lachend. Danach ging es ans Kochen beziehungsweise ans Backen. Und da war Mamas Hilfe absolut unverzichtbar.

Denn Daniel hatte freimütig gestanden: "Ich habe keine Ahnung von Nachtisch." Trotzdem sollte das Dessert mit "Mamas Strudel", einem "Käs'kuch" nach Oma Gerda und einem Parfait mehr als üppig ausfallen.