"Das perfekte Dinner": Bei diesem Dessert mit Spezial-Zutat werden alle schwach!

Mallorca (Spanien) - An Tag vier auf Mallorca versucht Giorgio (37) "Das perfekte Dinner" für seine Gäste zu kochen.

Das Tauchen gehört ebenso zu seinen Hobbys. Mit einem Metalldetektor geht er auf Schatzsuche und hat schon so manchen verloren gegangenen Ehering aus dem Meer gefischt und dem ursprünglichen Besitzer zurückgegeben. Auch für sein Dinner hat er sich viel vorgenommen:

Giorgio besitzt eine Werbeagentur und stammt ursprünglich aus Friedrichroda in Thüringen. Die anderen erwarten von Giorgio heute "schon recht viel". Der gibt sich jedoch entspannt und war am Morgen seines großen Tages erst einmal schwimmen.

Der 37-Jährige erwartet das Filmteam auf einem typischen spanischen Markt in Palma. Inmitten von fangfrischem Fisch und saisonalem Obst gerät Giorgio ins Schwärmen: "Ey, wenn du morgens so einkaufen gehen kannst, ist das der Hammer."

Giorgio fühlt sich in seiner Rolle als Gastgeber sichtlich wohl. © Screenshot:RTL+

Den perfekten Gastgeber gibt Giorgio dann direkt zu Beginn. Er führt die Damen zum Sonnenuntergang ans Meer, wo er ihnen einen Cocktail aus Prosecco, Vodka, Zitronensorbet und Minze zubereitet.

Im Anschluss geht es in die Wohnung, wo der 37-Jährige die Vorspeise in seiner Außenküche in Angriff nimmt. Es gibt Garnelen mit Knoblauch und für Elisa (37) braune Champignons. Für Giorgio ist der Verzicht auf Fisch und Fleisch ein echtes Experiment. Doch für Elisa macht er eine Ausnahme.

Angelika (27) ist dann direkt begeistert, wie frisch die auf dem Markt gekauften Gambas schmecken. Auch Elisa findet ihre "vegetarische Alternative richtig gut". Experiment geglückt.