"Das perfekte Dinner"-Teilnahme bei Alina nur eine Schnapsidee? "Beworben habe ich mich im Suff"
Lüneburg - Tag eins bei "Das perfekte Dinner" in Lüneburg. Den Anfang macht Alina (27). Ob es für den Sieg und damit das Preisgeld am Ende der Woche reicht? Für Gesprächsstoff sorgt sie jedenfalls schon vor dem ersten Gang.
"Ursprünglich beworben habe ich mich im Suff. Das war ganz großartig", beichtet Alina in der Folge vom Montag mit einem Lachen.
"Und dann kam irgendwann raus, dass in Lüneburg tatsächlich ein paar Folgen stattfinden. Und dann dachte ich mir: finde ich immer noch lustig. Kann man mal machen", beschreibt die 27-Jährige ihren Weg zur VOX-Show weiter.
Doch was als vermeintliche Schnapsidee begann, wurde ernst. Wie die anderen Kandidaten auch überlegte sie sich ihr Menü und ihrer Teilnahme stand nichts mehr im Weg. Statt nur halbherzig in der Küche zu stehen, beweist Alina am Tag ihres Dinners Wille und Ehrgeiz.
Wie Mama und gleichzeitig Schnibbelhilfe Claudia (59) auf die Teilnahme ihrer Tochter bei "Das perfekte Dinner", reagiert hat? "Ich habe mich gefreut. Ich glaube, Alina ist auch so der Typ dafür. Sie ist nicht nervös", zeigt sich die 59-Jährige zuversichtlich.
"Das perfekte Dinner": Kandidatin Alina kommt bei ihrer Hauptspeise ins Schwitzen
Während bei den Vorbereitungen in der Küche zunächst alles glattläuft, kommt Alina bei der Hauptspeise für einen kurzen Moment ins Schwitzen. Auf dem Plan steht: Rind mit Kartoffel-Parmesan-Stampf.
Für den Braten-Sud braucht die 27-Jährige noch Rinderbrühe. Doch die ist nirgends zu finden. "Steht die hier zufällig neben dir?", fragt Alina ihre Mutter in der Küche.
Auch beim Blick in den Gewürzschrank zeigt sich: kein Erfolg. "Wo habe ich die denn?" Jetzt ist Improvisation gefragt. Statt Rinderbrühe findet Alina glücklicherweise noch Gemüsebrühe. Die muss nun als Ersatz herhalten.
Einige Zeit später holt die 27-Jährige den fertigen Braten schließlich aus dem Ofen. Geschmackstest? Auch mit Gemüse- statt Rinderbrühe bestanden. Und nicht nur Alina, auch ihre Gäste sind am Abend von ihrem Braten angetan.
Insgesamt 32 Punkte erkocht sich die Lüneburgerin schließlich zum Wochenstart. Ob es damit für das perfekte Dinner reicht? "Perfekt war es nicht, dafür bin ich zu selbstkritisch. Aber es war ein sehr schönes Dinner", zieht die 27-Jährige ihr Fazit am Abend.
Die Folge von "Das perfekte Dinner" mit Alinas Menü wird am Montagabend ab 19 Uhr auf VOX ausgestrahlt. Alle fünf Folgen der Kochshow in dieser Woche werden zudem auf RTL+ zum Streaming angeboten.
Titelfoto: Screenshot/RTL+