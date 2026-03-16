"Das perfekte Dinner"-Teilnahme bei Alina nur eine Schnapsidee? "Beworben habe ich mich im Suff"

"Das perfekte Dinner": Am Montag macht Alina in Lüneburg den Anfang. Beworben hat sie sich bei der Show im Suff, erzählt sie.

Von Jana Steger

Lüneburg - Tag eins bei "Das perfekte Dinner" in Lüneburg. Den Anfang macht Alina (27). Ob es für den Sieg und damit das Preisgeld am Ende der Woche reicht? Für Gesprächsstoff sorgt sie jedenfalls schon vor dem ersten Gang.

"Das perfekte Dinner"-Kandidatin Alina (27) erzählt vom Weg zu ihrer Teilnahme an der Sendung. © Screenshot/RTL+ "Ursprünglich beworben habe ich mich im Suff. Das war ganz großartig", beichtet Alina in der Folge vom Montag mit einem Lachen. "Und dann kam irgendwann raus, dass in Lüneburg tatsächlich ein paar Folgen stattfinden. Und dann dachte ich mir: finde ich immer noch lustig. Kann man mal machen", beschreibt die 27-Jährige ihren Weg zur VOX-Show weiter. Doch was als vermeintliche Schnapsidee begann, wurde ernst. Wie die anderen Kandidaten auch überlegte sie sich ihr Menü und ihrer Teilnahme stand nichts mehr im Weg. Statt nur halbherzig in der Küche zu stehen, beweist Alina am Tag ihres Dinners Wille und Ehrgeiz. Das perfekte Dinner "Das perfekte Dinner": Als Katrin von ihrem Liebesleben erzählt, wird es tränenreich Wie Mama und gleichzeitig Schnibbelhilfe Claudia (59) auf die Teilnahme ihrer Tochter bei "Das perfekte Dinner", reagiert hat? "Ich habe mich gefreut. Ich glaube, Alina ist auch so der Typ dafür. Sie ist nicht nervös", zeigt sich die 59-Jährige zuversichtlich.

"Das perfekte Dinner": Kandidatin Alina kommt bei ihrer Hauptspeise ins Schwitzen