"Das perfekte Dinner": Albert mixt Proteinpulver ins Dessert

Düsseldorf - Diese Woche startet " Das perfekte Dinner " in Düsseldorf bei Flugbegleiter Albert (31). Der gebürtige Engländer mit polnischen Wurzeln serviert ein kreatives Drei-Gänge-Menü unter dem Motto "Iss dein Gemüse".

Protein-Kick im Dessert: Albert mischt dem Zucchinibrot-Teig Proteinpulver unter. © Screenshot RTL+

Zum Wochenauftakt der VOX-Kochrunde überzeugt Albert mit gesunder und sportlich geprägter Küche. Der Flugbegleiter ist nicht nur im Job viel unterwegs, sondern auch sportlich extrem aktiv und legt großen Wert auf Ernährung.

"Ich mache viel Krafttraining und Leichtathletik", erzählt er. Genau das spiegelt sich auch in seinem Menü wider: Albert versucht, seine Gerichte so gesund wie möglich zu gestalten.

Dazu verzichtet er etwa auf industriellen Zucker und mischt sogar Proteinpulver in seinen Nachtisch.

Sein kulinarischer Ansatz ist dabei eine Mischung aus verschiedenen Ländern und Einflüssen. Zwar kommt Albert aus England und hat polnische Eltern, doch er ergänzt seine Küche bewusst mit asiatischen Aromen, um seine Gerichte noch edler wirken zu lassen.

Doch kann Alberts Vision einer gesunden modernen Küche auch seine Gäste überzeugen?