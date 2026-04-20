"Das perfekte Dinner": Albert mixt Proteinpulver ins Dessert
Düsseldorf - Diese Woche startet "Das perfekte Dinner" in Düsseldorf bei Flugbegleiter Albert (31). Der gebürtige Engländer mit polnischen Wurzeln serviert ein kreatives Drei-Gänge-Menü unter dem Motto "Iss dein Gemüse".
Zum Wochenauftakt der VOX-Kochrunde überzeugt Albert mit gesunder und sportlich geprägter Küche. Der Flugbegleiter ist nicht nur im Job viel unterwegs, sondern auch sportlich extrem aktiv und legt großen Wert auf Ernährung.
"Ich mache viel Krafttraining und Leichtathletik", erzählt er. Genau das spiegelt sich auch in seinem Menü wider: Albert versucht, seine Gerichte so gesund wie möglich zu gestalten.
Dazu verzichtet er etwa auf industriellen Zucker und mischt sogar Proteinpulver in seinen Nachtisch.
Sein kulinarischer Ansatz ist dabei eine Mischung aus verschiedenen Ländern und Einflüssen. Zwar kommt Albert aus England und hat polnische Eltern, doch er ergänzt seine Küche bewusst mit asiatischen Aromen, um seine Gerichte noch edler wirken zu lassen.
Doch kann Alberts Vision einer gesunden modernen Küche auch seine Gäste überzeugen?
"Motto voll getroffen": Gäste loben Alberts Idee
Auf der Speisekarte steht ein durchdachtes Menü: Zur Vorspeise gibt es eine Miso-Sauermehlsuppe mit Kartoffelpüree und gebackenen Austernpilzen in Sojamarinade.
Der Hauptgang besteht aus Wagyu mit Honig-Kreuzkümmel-Kartoffeln und Balsamico-Kräuter-Jus. Zum Dessert serviert er Zucchinibrot mit säuerlichem Sahnetopping.
Bei den Gästen kommt das Konzept insgesamt gut an: "In jeder Speise war ja auch Gemüse drin, deshalb würde ich sagen: Motto voll getroffen", sagt Mitstreiter Daniel (40).
Ganz rund läuft der Abend jedoch nicht: Vor allem der Gargrad des Fleisches im Hauptgang sowie die Temperatur der Speisen sorgen für Abzüge. Trotzdem überzeugt Albert mit seinem Gesamtauftritt und seiner Idee.
Am Ende reicht es für solide 32 Punkte. Ein gelungener Start in die Düsseldorfer Dinner-Woche.
Die Folge von "Das perfekte Dinner" mit Alberts Menü wird am Montagabend, ab 19 Uhr, auf VOX ausgestrahlt. Alle fünf Folgen der Kochshow in dieser Woche sind zudem auf RTL+ im Stream verfügbar.
Titelfoto: Screenshot RTL+