"Das perfekte Dinner" aus Dresden: Utes Dessert macht Gäste besoffen!

Ute lebt in Heidenau und liebt regionale Produkte. Das Menü mit dem Motto "In Sachsen gewachsen" gibt ihren Gästen jedoch so einige Rätsel auf.

Die Vorspeise "Auf dem Feld" wird nur mit drei Zutaten beschrieben: Pastinake, Portulak und Linsen. Veganerin Lisa (22) weiß jedoch sofort Bescheid, was sich hinter Portulak verbirgt: "Das ist so ein grünes Salatblatt [...], mehr wie Rucola", erklärt sie dem erstaunten Paul (30).

Als Hauptspeise reicht Ute ein Wildfilet mit Kürbis-Kartoffel-Gratin. "Freu mich sehr, ich liebe Wild", erzählt Vicky (28) begeistert und Jens (41) stimmt ihr zu. Nur das Dessert sorgt bei den Gästen für Fragezeichen im Gesicht. Denn unter dem malerisch klingenden Titel "Auf dem Baum" steht nur ein Wort: Pfirsich.

"Vielleicht nur ein klassisches Pfirsichkompott?", fragt sich Vicky und auch die anderen haben keinen Schimmer, was sie erwartet.