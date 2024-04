"Das perfekte Dinner": Wird Andreas Menü zum Desaster? "... bisschen Rührei mit TK-Erbsen"

Die Gäste sind von Andreas Vorspeise überrascht. © Screenshot: RTL+

Hinter Andreas Vorspeise verbirgt sich etwas ganz Besonderes: "Das ist mehr so meine Heimat (...) Erbsen und Möhren (...) das ist zu Hause", freut sich die Köchin. Als Vorspeise gibt es Erbsen-Flan mit einem süßen Minzpesto und ein frittiertes Onsen-Ei.

Nachdem der Aperitif ausgetrunken ist, verabschiedet sich Andrea mit den Worten "Die Vorspeise krieg’ ich schnell hin", in die Küche. Iris gibt, wie immer, spitz ihren Senf dazu: "Ich hätte jetzt gedacht, so ein bisschen Rührei mit TK-Erbsen kann ja nicht so lange dauern."

Als die Vorspeise auf dem Tisch steht, machen alle großen Augen. "Was für ein Ei ist das?", will Sebastian (41) wissen. "Ein Ei, was bei niedriger Temperatur gegart wird", erklärt sie das japanische Gericht stolz, "Der Kick dabei ist, dass sich das Eigelb vom Eiweiß löst." Für Iris ist die Vorspeise "eine echte Überraschung" und Flo kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: "Es gab für mich nicht ein My Kritikpunkt."

Auch die Hauptspeise und das Dessert verzücken die Gäste nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich. "Kann es ein perfekteres Dinner geben?", stellt Kim (37) die rhetorische Frage in den Raum.

Wenig überraschend holt Andrea den Wochensieg mit stolzen 40 Punkten. Auf Platz 2 landet Sebastian, auf Platz 3 Iris, auf Platz 4 Flo und den letzten Platz macht Kim.