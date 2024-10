Bierdusche, Blut und null Punkte: Welches war das schlimmste perfekte Dinner?

Was war das schlechteste perfekte Dinner? ► Gab es schon mal 0 Punkte beim perfekten Dinner? ✓ Geschichten zu den schlimmsten Pannen der Kochshow.

Von Clara Danneberg

Küchenchaos, verbranntes Essen und unerwartete Katastrophen: Beim Kochen kann so einiges schiefgehen. Das bleibt auch Kandidaten in Kochshows nicht erspart. Aber welches war in dieser Hinsicht das schlimmste perfekte Dinner? Spannende Infos rund um die Show gibt's hier: Das perfekte Dinner.

Wenn nichts klappt, dann wird ein Abend schnell zum schlimmsten perfekten Dinner. © 123rf/andreypopov Dass es nicht ganz einfach ist, das perfekte Dinner zu kochen, ist kein Geheimnis. Das beweisen auch die tausenden Folgen von "Das perfekten Dinner". Manche Kochabende bleiben den Kandidaten, den Zuschauern und dem Fernsehteam ein Leben lang im Gedächtnis. Zudem kam es schon mehrmals vor, dass jemand null Punkte beim perfekten Dinner gab. Was muss alles passieren, damit man keinen einzigen Punkt beim perfekten Dinner bekommt? In manchen Fällen hatte eine schlechte Bewertung jedenfalls nichts mit dem Essen zu tun - so viel sei schon mal verraten. Das perfekte Dinner Liebesaus bei "Das perfekte Dinner": Kochshow dient als Frustbewältigung für Daniela Welche Abende als schlimmste perfekte Dinner in die Geschichte eingehen, verrät Dir TAG24.

Das schlimmste perfekte Dinner - Top 3

Wer das perfekte Dinner kochen möchte, macht sich meistens einen genauen Plan. Bedauerlicherweise schaffen es nicht alle Kandidaten, ihre Vorhaben reibungslos umzusetzen. Pannen, Katastrophen und Fehlentscheidungen lassen den Traum von Sieg und Preisgeld zerplatzen. Im Folgenden werden drei der schlimmsten perfekten Dinner vorgestellt.

1. Desaster: Küchenschrank

Kaputtes Geschirr ist für ein perfektes Dinner nicht gerade hilfreich. © 123RF/wernerimages

Ein unvergesslicher Abend ist nicht immer etwas Positives. Eine der größten Katastrophen beim perfekten Dinner erlebte Kandidatin Benson aus Essen an ihrem Abend im März 2011. Sie war gerade dabei, den Tisch zu gestalten, als ein lauter Knall ertönte. Beim Blick in ihre Küche kam das Entsetzen. Zwei ihrer Küchenschränke waren von der Wand gefallen und hatten so großen Schaden verursacht, dass Kartoffeln beim Nachbarn gekocht und Suppe aus dem Topf gegessen werden mussten. Auf zerbrochene Gläser und einen beschädigten Backofen reagierte die krisenfeste Benson mit Pragmatismus. Nach dem ersten Schock gestand Benson sogar, dass sie schon bei der Montage der Schränke geahnt hatte, dass die Dübel zu klein für die Bohrlöcher sein könnten.

2. Fontäne aus dem Bierfass

Als sich Stefan aus Gummersbach beim perfekten Dinner bewarb, hat er sicherlich nicht damit gerechnet, danach seine Küche renovieren zu müssen. Sein Abend im Oktober 2014 ging als einer der schlimmsten in die Dinnergeschichte ein. Der Kandidat hatte den Gästen gerade Salat serviert und wollte nun das Bierfass anstechen. Tatkräftige Unterstützung bekam er von Teilnehmer Sven. Vor dem Anstich gab Stefan noch scherzhaft zu, dass er ein bisschen Angst hätte. Nach mehreren Fehlversuchen öffnete sich das Fass doch noch - leider auf der Oberseite. Folglich floss das süffige Getränk nicht wie gedacht in die Bierkrüge, sondern es schoss in einer hohen Fontäne an die Zimmerdecke. Das Bier war überall in der Küche und auf den Gästen, die mit vereinten Kräften versuchten, den Bierfluss zu stoppen. Am Ende war Stefan nicht mehr zum Lachen zumute. Einem Tobsuchtsanfall nahe stellte er erschüttert fest, dass nicht nur sein Abend versaut war, sondern die Küche auch noch umfassend renoviert werden muss.

Stefans misslungener Bierfassanstich beim perfekten Dinner 2014 bleibt unvergesslich. (Symbolbild) © 123RF/givaga

3. Süßer Pudding aus Schweineblut

Was würde es geben, wenn die fiktive Figur Hannibal Lecter - ein kannibalistischer Serienmörder - zum perfekten Dinner lädt? Diese Frage hatte sich Kandidat Daniel gestellt und servierte im August 2017 Gerichte aus dem Kochbuch zur Fernsehserie "Hannibal". Dass Daniel ein absoluter Fan Hannibals ist, zeigte auch seine Wohnung, die er mit vielen düsteren und okkulten Elementen dekoriert hatte. Er besitzt sogar einen Pappaufsteller von Hannibal (Schauspieler Mads Mikkelsen), der den Gästen beim Essen zuschaute. Im Kochbuch und in Daniels Küchen werden aber nur tierische Produkte verwendet. Mit der Aussage "Kannibale bin ich nicht. Die Möglichkeit hat sich noch nicht ergeben" dürfte Daniel den Zuschauern dennoch einen Schauer über den Rücken gejagt haben. Das fleischlastige Menü bestand aus Kürbissuppe mit Hackbällchen als Vorspeise, Kalbsbeinscheibe à la Ossobuco mit Safran-Risotto als Hauptgang und als Dessert gab es Sanguinaccio Dolce, eine italienische süße Creme auf der Basis von Bitterschokolade und Schweineblut. Woraus das Dessert gemacht wurde, blieb vorerst Daniels blutiges Geheimnis. Die Gäste sollten es am Geschmack erraten. Einzig Vegetarierin Lydia bekam eine Kiwi-Sahne-Creme und blieb von dem Horror-Nachtisch verschont. Die blutige Überraschung kam bei den Gästen nicht gut an, sodass sich Daniel am Ende mit 25 von 40 möglichen Punkten zufriedengeben musste.

Ein von Hannibal Lecter inspirierte Dessert kam beim perfekten Dinner 2017 nicht gut an. (Symbolbild) © 123RF/melnyk58

Das perfekte Dinner: 0 Punkte

Wenn ein Dinner alles andere als perfekt ist, zeigt sich das meist bei der Punktevergabe. Dass jemand einen Abend beim perfekten Dinner mit null Punkten bewertet, ist aber eine echte Seltenheit. Wer gab null Punkte beim perfekten Dinner und warum?

Deutsche Dinner-Meisterschaft im Ruhrgebiet

Im September 2018 fand die Deutsche Dinner-Meisterschaft im Ruhrgebiet statt. Am vierten Tag war Ute an der Reihe, die aufgrund ihrer eigenen strengen Bewertung in der Gruppe allgemein nicht sehr beliebt war.

Ihre Vorspeise "Essener Tapas" bestand aus Currywurst mit Erdbeersoße sowie Sülze und Kartoffelplätzchen. Bei der Hauptspeise "Essen goes wild" entschied sie sich für gebratenen Hirschrücken, Steckrübenpüree und Wildkräutersalat. Als Nachspeise wurde "Die letzte Zeche", bestehend aus Mandelcreme, Schokoladenkuchen und Orangeneis mit Himbeeren, serviert. Bei der Zubereitung ihres Dinners bekam sie Unterstützung von ihrem Mann, der aufräumte und kleine Hilfsarbeiten leistete. In den Augen von Teilnehmerin Andrea war diese aktive Hilfe des Mannes gegen die Regeln, sodass sie am Ende null Punkte für Ute vergab. Zusammen mit den Bewertungen der anderen kam Ute am Ende nur auf 12 von 40 möglichen Punkten.

Unterstützung von ihrem Mann kostete Ute mächtig Punkte. (Symbolbild) © 123rf/Kurhan

Null Punkte Dinner für Rouladen vom Fleischer

Mit einem klassisch deutschen Menü wollte Informatiker Marcus seine Gäste beim perfekten Dinner in Leipzig im Jahr 2022 begeistern. Als Vorspeise servierte er Kürbissuppe mit selbstgebackenem Guiness-Brot und zum Hauptgang gab es Rinderrouladen mit selbst gemachten Herzoginkartoffeln und Rotkohl. Den Abschluss bildete eine Latte-Macchiato-Creme. Bei fast allen Gästen kam der Abend gut an. Nur der Modedesigner Agustin übte ordentlich Kritik. Er bemängelte, dass Marcus einen Fleck auf der Hose hatte, der ihm den Appetit verdarb. Die Kürbissuppe schmeckte nicht so, wie Agustin sie kennt. Zudem gab es kein Wasser und nach der Vorspeise nicht genug Brot, das ohnehin viel zu süß gewesen sei. Außerdem hätte Marcus an den Tagen davor viel von selbst gemachtem Essen geredet, die Rouladen aber nur beim Metzger gekauft, selbst gefüllt und gekocht. Die Konsistenz der Kartoffeln missfiel ihm, sodass er sie nicht essen konnte. Der Nachtisch war für ihn ein absolutes No-Go. Agustin kam zu dem Schluss, dass es allgemein ein chaotischer Abend war, weswegen er Marcus null Punkte gab. Zusammen mit zweimal acht und einmal sieben Punkten der anderen Teilnehmer kam Marcus nur auf 23 von 40 möglichen Punkten.