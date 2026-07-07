07.07.2026 14:49 Feuerlöscher in Einsatz: Jonas kocht sich beim "Perfekten Dinner" an die Spitze

An Tag zwei will Frohnatur Jonas seine Mitstreiter auf seinem Aussiedlerhof bekochen. Dabei greift der pragmatische Hobbykoch zu ungewöhnlichen Hilfsmitteln.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - In dieser Woche ist "Das perfekte Dinner" in Stuttgart und Umgebung zu Gast. An Tag zwei will Frohnatur Jonas (32) seine Mitstreiter auf einem idyllischen Aussiedlerhof bekochen. Dabei greift der pragmatische Hobbykoch zu ungewöhnlichen Hilfsmitteln.

Die Schwaben Franzi (25) und Jonas (32) freuen sich auf eine Woche mit leckerem Essen und guter Gesellschaft. © RTL Nachdem Nesthäkchen Franzi (25) am Montag mit einem Mix aus italienischer und asiatischer Küche den Auftakt gemacht hatte, ist nun Jonas an der Reihe, der im beschaulichen Magstadt wohnt. Er lädt die Kandidaten Stefan (38), Niclas (34), Franzi (25) und Sabrina (41) auf seinen Aussiedlerhof bei Stuttgart ein. Das Motto des Abends "Wild. Würzig. Wunderbar." spiegelt sich auch im Drei-Gänge-Menü wider, für das Jonas sein Gemüse größtenteils selbst angebaut hat: Vorspeise: Rösti mit gebeiztem Lachs, Roter Bete und Apfel

Hauptspeise: Rehrücken mit Kartoffel-Lauch-Gratin, Sellerie, Wirsing und Jus

Nachspeise: Italienischer Cheesecake mit Nuss-Nougat-Creme und geeistem Espresso Das perfekte Dinner "Das perfekte Dinner": Madeleine erlebt Kollaps wegen unerwartetem "Endgegner" Für Mitstreiter Niclas zaubert der 32-Jährige das komplette Menü als zusätzliche Herausforderung sogar in einer veganen Variante. Gast Sabrina ist schon vorab beim Blick auf die Menükarte begeistert: "Für mich kann das auf jeden Fall das perfekte Dinner werden, das hat tolle Komponenten und hat auch durchaus handwerkliche Herausforderungen drin."

Jonas (32) bewohnt zusammen mit seiner Freundin einen Aussiedlerhof in Magstadt bei Stuttgart. © RTL

Jonas: "Müsste nahezu perfekt gewesen sein"