Feuerlöscher in Einsatz: Jonas kocht sich beim "Perfekten Dinner" an die Spitze
Stuttgart - In dieser Woche ist "Das perfekte Dinner" in Stuttgart und Umgebung zu Gast. An Tag zwei will Frohnatur Jonas (32) seine Mitstreiter auf einem idyllischen Aussiedlerhof bekochen. Dabei greift der pragmatische Hobbykoch zu ungewöhnlichen Hilfsmitteln.
Nachdem Nesthäkchen Franzi (25) am Montag mit einem Mix aus italienischer und asiatischer Küche den Auftakt gemacht hatte, ist nun Jonas an der Reihe, der im beschaulichen Magstadt wohnt. Er lädt die Kandidaten Stefan (38), Niclas (34), Franzi (25) und Sabrina (41) auf seinen Aussiedlerhof bei Stuttgart ein.
Das Motto des Abends "Wild. Würzig. Wunderbar." spiegelt sich auch im Drei-Gänge-Menü wider, für das Jonas sein Gemüse größtenteils selbst angebaut hat:
- Vorspeise: Rösti mit gebeiztem Lachs, Roter Bete und Apfel
- Hauptspeise: Rehrücken mit Kartoffel-Lauch-Gratin, Sellerie, Wirsing und Jus
- Nachspeise: Italienischer Cheesecake mit Nuss-Nougat-Creme und geeistem Espresso
Für Mitstreiter Niclas zaubert der 32-Jährige das komplette Menü als zusätzliche Herausforderung sogar in einer veganen Variante.
Gast Sabrina ist schon vorab beim Blick auf die Menükarte begeistert: "Für mich kann das auf jeden Fall das perfekte Dinner werden, das hat tolle Komponenten und hat auch durchaus handwerkliche Herausforderungen drin."
Jonas: "Müsste nahezu perfekt gewesen sein"
Unterstützt von seiner Freundin als "Schnibbelhilfe" zeigt sich der humorvolle Gastgeber in der Küche extrem pragmatisch. Um das frisch gebackene Kartoffel-Lauch-Gratin während des Auskühlens zusammenzupressen, nutzt Jonas kurzerhand einen großen Feuerlöscher als Gewicht.
"Ja, das ist das Schwerste, was ich hier hab", lacht der 32-Jährige über seine Dosen-Feuerlöscher-Konstruktion. Das Gratin wird anschließend portioniert und vor dem Servieren noch einmal in der Pfanne angebraten.
Bei den Gästen kommt sein Einsatz bestens an. "Ich fand' interessant, dass er es gepresst hat und von beiden Seiten angebraten. Es war auch sehr filigran und echt gut abgeschmeckt", resümiert Niclas.
Am Ende des Abends zieht der Gastgeber ein selbstbewusstes Fazit: "Ich würde von mir selber sagen, dass ich alleine nicht viel mehr liefern kann. Aus meiner Sicht müsste es nahezu perfekt gewesen sein."
Und die Punktevergabe gibt ihm recht. Auch wenn Sabrina noch kleine Verbesserungsvorschläge hat und Niclas sowie Franzi auf einen "kurzweiligen Abend mit gutem Essen" zurückblicken, verteilen am Ende alle vier Gäste stolze 9 Punkte.
Mit einer Gesamtpunktzahl von 36 landet Jonas damit vorerst auf dem ersten Platz.
"Das perfekte Dinner" läuft immer montags bis freitags um 19 Uhr auf VOX. Wer nicht so lange warten möchte, kann die aktuellen Folgen bereits vorab im Stream bei RTL+ sehen.
Titelfoto: RTL