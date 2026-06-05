"Das perfekte Dinner": Madeleine erlebt Kollaps wegen unerwartetem "Endgegner"
Kassel - "Das Baguette ist der unerwartete Endgegner heute", klagt Kandidatin Madeleine in der Freitags-Folge von "Das perfekte Dinner". Die 32-Jährige gibt offen zu, dass ihre Misserfolge beim Brotbacken für sie ein "innerlicher Kollaps" sind.
Das Weißbrot benötigt die Kandidatin aus der Gemeinde Fuldabrück südlich von Kassel für ihre Vorspeise: Bruschetta mit Rinderschinken. Insgesamt unternimmt sie drei Versuche, um mit jeweils neu angerührtem Hefeteig Brot zu backen - und mit allen drei Ergebnissen ist sie unzufrieden!
"Es ist irgendwie nicht richtig aufgegangen", stellt die 32-Jährige fest, als sie den ersten Baguette-Versuch aus dem Ofen holt. Auch beim zweiten Versuch gehen die Brote nicht genug auf.
In einem dritten Anlauf gibt Madeleine zwei Schalen mit Wasser mit in den Ofen und hofft, dass der so erzeugte Wasserdampf hilft. Doch auch dieses Brot misslingt: "Hübsch ist was anderes", stöhnt Madeleine, als sie den Brotlaib aus dem Ofen holt.
Damit bewahrheitet sich eine Prophezeiung von ihrem Mit-Kandidaten Kei (49), der bei der Ansicht der Menükarte sagte: "Brot backen ist eine Wissenschaft für sich". Dies sei keine einfache Aufgabe, denn ein Brot könne "ruckzuck zu trocken werden oder noch teigig in der Mitte".
Madeleine zu ihrem Menü: "Für mich nicht das perfekte Dinner"
Nach dem dritten Misserfolg gibt die Kandidatin auf. Sie hoffe, dass ihre Gäste "gnädig" mit ihr sind, sagt die 32-Jährige resigniert. Als sie ihre Vorspeise final zubereitet, ist sich Madeleine sicher, dass das misslungene Brot auffallen wird: "Der Tag ist gelaufen."
Tatsächlich bemerken ihre Mit-Kandidaten das missratene Brot bei dem ersten Gang. Der 45-jährige Tim, der am Montag seine Kochkünste präsentierte und dabei in einen Konflikt mit seiner Mutter geriet, sagt etwa klar, dass die Bruschetta "teigig" gewesen sei.
Auch der Lachs in Madeleines Hauptgang kann nicht alle Gäste überzeugen. Zu ihrem Dessert - selbst gemachtes Sorbet mit handgefertigten Pralinen - gibt es ebenfalls geteilte Meinungen. Die 32-Jährige resümiert selbstkritisch: "Definitiv war es für mich nicht das perfekte Dinner."
Für ihre Kochkünste erhält Madeleine insgesamt 31 Punkte und landet damit auf dem vierten Platz. Der Sieger beim perfekten Dinner in dieser Woche ist Kandidat Alex (29) mit 38 Punkten.
Die Folge mit Madeleines Menü wird am Freitag ab 19 Uhr auf VOX ausgestrahlt. Alle fünf Episoden von "Das perfekte Dinner" in dieser Woche sind zudem auf der Streaming-Plattform RTL+ zu finden.
Titelfoto: Screenshot/RTL+