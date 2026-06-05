"Das perfekte Dinner": Madeleine erlebt Kollaps wegen unerwartetem "Endgegner"

Kassel - "Das Baguette ist der unerwartete Endgegner heute", klagt Kandidatin Madeleine in der Freitags-Folge von " Das perfekte Dinner ". Die 32-Jährige gibt offen zu, dass ihre Misserfolge beim Brotbacken für sie ein "innerlicher Kollaps" sind.

"Das perfekte Dinner": Kandidatin Madeleine (32) aus Fuldabrück bei Kassel scheitert beim Brotbacken. © Screenshot/RTL+

Das Weißbrot benötigt die Kandidatin aus der Gemeinde Fuldabrück südlich von Kassel für ihre Vorspeise: Bruschetta mit Rinderschinken. Insgesamt unternimmt sie drei Versuche, um mit jeweils neu angerührtem Hefeteig Brot zu backen - und mit allen drei Ergebnissen ist sie unzufrieden!

"Es ist irgendwie nicht richtig aufgegangen", stellt die 32-Jährige fest, als sie den ersten Baguette-Versuch aus dem Ofen holt. Auch beim zweiten Versuch gehen die Brote nicht genug auf.

In einem dritten Anlauf gibt Madeleine zwei Schalen mit Wasser mit in den Ofen und hofft, dass der so erzeugte Wasserdampf hilft. Doch auch dieses Brot misslingt: "Hübsch ist was anderes", stöhnt Madeleine, als sie den Brotlaib aus dem Ofen holt.

Damit bewahrheitet sich eine Prophezeiung von ihrem Mit-Kandidaten Kei (49), der bei der Ansicht der Menükarte sagte: "Brot backen ist eine Wissenschaft für sich". Dies sei keine einfache Aufgabe, denn ein Brot könne "ruckzuck zu trocken werden oder noch teigig in der Mitte".