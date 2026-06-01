Das perfekte Dinner: Tims Suppe besteht den Mutter-Test nicht
Kassel/Habichtswald - "Kennst du keine Maronen-Suppe?", fährt Kandidat Tim seine Mutter Kornelia an, nachdem diese seine Vorspeise in der Montags-Folge von "Das perfekte Dinner" probiert hat. Der 45-Jährige weist das Urteil der 63-Jährigen brüsk zurück.
Der Vertriebsleiter beim TÜV Hessen aus der Gemeinde Habichtswald bei Kassel hat seine Mutter zur "Schnippel-Hilfe" ernannt. Bevor sie geht, bittet er die Seniorin, die soeben fertiggestellte Suppe zu probieren.
Mit strengem Blick ergreift die 63-Jährige einen Löffel, kostet und gibt dann gegenüber ihrem Sohn wortlos zu verstehen, dass der Geschmack sie nicht überzeugt.
"Schmeckt nicht?", sagt der 45-Jährige mit aufgeregtem Tonfall. "Probier mal, da muss auf jeden Fall noch was dran", erwidert seine Mutter. Der Kandidat probiert selbst und befindet mit Nachdruck: "Die ist perfekt!"
Im Interview mutmaßt der Vater eines 14-jährigen Sohns, dass seine Mutter ihn eventuell nur auf den Arm nehmen wollte. Selbstsicher setzt er hinzu: "Geschmäcker sind ja verschieden, bekanntlich." Er habe die Suppe probiert, ihm habe sie geschmeckt: "Ich hoffe, meinen Gästen auch."
Bei seinen Mit-Kandidaten findet die umstrittene Vorspeise später ein gemischtes Urteil.
Kandidatin Madeleine stimmt Tims Mutter zu
Die 43-jährige Elina etwa bekundet, dass sie Maronen eigentlich nicht sehr schätzt, doch Tims Suppe habe ihr "sehr gut" geschmeckt.
Kandidat Alex (29), der laut eigener Aussage zum ersten Mal in seinem Laben Maronen gekostet hat, ist von der Vorspeise ebenfalls begeistert.
Madeleine hingegen stimmt der Kritik von Tims Mutter vollumfänglich zu: Ihr habe geschmacklich etwas gefehlt, das "da noch mehr herausgestochen" hätte. "Das wäre dann für mich wirklich die perfekte Suppe gewesen", bekräftigt die 32-Jährige ihre Kritik.
Es folgen Hirschrücken mit Kürbis-Kartoffel-Püree und Pilzen als Hauptgang sowie Quark-Soufflé mit Pflaumen-Rotwein-Kompott als Dessert. Insgesamt erhält Tim von seinen Mit-Kandidaten für seine Kochkünste 33 Punkte.
Die Folge mit dem Menü des 45-Jährigen wird am Montag ab 19 Uhr auf VOX ausgestrahlt. Alle fünf Episoden von "Das perfekte Dinner" in dieser Woche sind zudem auf der Streaming-Plattform RTL+ zu finden.
Titelfoto: Montage: Screenshot/RTL+