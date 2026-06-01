Das perfekte Dinner: Tims Suppe besteht den Mutter-Test nicht

Kassel/Habichtswald - "Kennst du keine Maronen-Suppe?", fährt Kandidat Tim seine Mutter Kornelia an, nachdem diese seine Vorspeise in der Montags-Folge von " Das perfekte Dinner " probiert hat. Der 45-Jährige weist das Urteil der 63-Jährigen brüsk zurück.

Tims Mutter Kornelia (63) probiert die Maronen-Suppe und ist nicht begeistert von dem Geschmack. © Screenshot/RTL+

Der Vertriebsleiter beim TÜV Hessen aus der Gemeinde Habichtswald bei Kassel hat seine Mutter zur "Schnippel-Hilfe" ernannt. Bevor sie geht, bittet er die Seniorin, die soeben fertiggestellte Suppe zu probieren.

Mit strengem Blick ergreift die 63-Jährige einen Löffel, kostet und gibt dann gegenüber ihrem Sohn wortlos zu verstehen, dass der Geschmack sie nicht überzeugt.

"Schmeckt nicht?", sagt der 45-Jährige mit aufgeregtem Tonfall. "Probier mal, da muss auf jeden Fall noch was dran", erwidert seine Mutter. Der Kandidat probiert selbst und befindet mit Nachdruck: "Die ist perfekt!"

Im Interview mutmaßt der Vater eines 14-jährigen Sohns, dass seine Mutter ihn eventuell nur auf den Arm nehmen wollte. Selbstsicher setzt er hinzu: "Geschmäcker sind ja verschieden, bekanntlich." Er habe die Suppe probiert, ihm habe sie geschmeckt: "Ich hoffe, meinen Gästen auch."

Bei seinen Mit-Kandidaten findet die umstrittene Vorspeise später ein gemischtes Urteil.