Finale bei "Das perfekte Dinner": Als Sascha das Dessert serviert, fliegen die Fetzen

Hannover - Finaltag bei " Das perfekte Dinner " in der niedersächsischen Landeshauptstadt! Am Freitag ist Kandidat Sascha (48) an der Reihe. Als gebürtiger Schwabe steht sein Menü ganz unter dem Motto "Aus Schwaben in die Welt".

Bei "Das perfekte Dinner" in Hannover serviert Sascha am Freitag seinen Gästen das Dessert. © Screenshot/RTL+

Nachdem die Vorbereitungen abgeschlossen sind, trudeln an Tag fünf in Hannover die Gäste ein. Vorspeise und Hauptspeise sind bereits verköstigt, als der 48-Jährige schließlich die Nachspeise serviert.

Auf dem Plan steht typisch schwäbischer "Träubleskucha mit Rotweineis". Dazu auch ein Johannisbeer-Schnaps. Als Sascha in der Küche schließlich alle Dessert-Komponenten angerichtet hat, stehen diese etwas wacklig jeweils auf einer Schieferplatte.

Doch statt Kandidatin Kira (31), der einzigen Dame am Tisch, als Erstes die Nachspeise zu servieren, entscheidet sich Sascha, erst Adib (38) und Andreas (56) die Platte zu bringen. Der Grund: "Ich traue meinen Balance-Künsten nicht so ganz", so Sascha zu den beiden Männern, die näher an der Küche sitzen, dadurch kann der 48-Jährige die Platten schneller abstellen.

"Ich weiß, dass es unhöflich ist, aber der Weg war kürzer", rechtfertigt sich Sascha. Bei Andreas scheint es jedoch nicht ganz so gut anzukommen, dass Kira als Frau das Dessert nicht als Erste serviert bekommen hat. "Darf ich das an Kira weitergeben?", fragt der 56-Jährige.

"Warum denn?", schießt es plötzlich aus Kira in einer energischen Tonlage heraus. "Lass ihn doch einfach machen!" Um die Situation wieder zu entspannen, entgegnet Kandidat Frank (50): "Jetzt beruhige dich doch wieder."

"Nee, da beruhige ich mich überhaupt nicht!", so die 31-Jährige kopfschüttelnd. "Wir sind hier in 2025 angekommen. Da können wir auch einfach ein bisschen gleichberechtigt sein!", stellt Kira klar, während auch sie ihre Nachspeise serviert bekommt.