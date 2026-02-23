"Das perfekte Dinner": Annika nimmt ihre Gäste mit auf eine Reise - "Du machst mir Angst!"

Das "Das perfekte Dinner" ist diese Woche in Hamburg zu Gast, besser gesagt im Stadtteil Groß Flottbek. Dort öffnet Kandidatin Annika am Montag ihre Türen.

Von Madita Eggers

Hamburg - Das "Das perfekte Dinner" ist diese Woche in Hamburg zu Gast, besser gesagt im Stadtteil Groß Flottbek. Dort öffnet Kandidatin Annika (58) am Montag ihre Türen für den ersten Abend der VOX-Kochrunde.

Annika beim Anrichten der italienischen Hauptspeise. © Screenshot/RTL+ Die gebürtige Schwedin, Weltenbummlerin und bekennende "Das perfekte Dinner"-Fan nimmt ihre Mitstreitenden direkt mit auf eine sehr persönliche Reise. "Ich erzähle die Geschichte meines Lebens, meiner bisherigen Stationen", so die Marmeladen-Liebhaberin. Das sind unter anderem Schweden, Korea – und schließlich Hamburg, die Stadt sei für sie längst "ihr Anker" geworden. Kulinarisch serviert sie ein Drei-Gänge-Menü, das ihre Wurzeln und Reisen widerspiegelt. Bis auf die Hauptspeise – Ossibuchi und Risoni –, die ist italienisch, einfach "weil ich gutes Essen mag". Das perfekte Dinner Das perfekte Dinner: Petra zaubert Apfel-Kreationen, doch etwas fehlt Zur Vorspeise gibt es Skagenröra und Rind. Ein Teller, der Eindruck macht: "Du machst mir ein bisschen Angst, das sieht so gut aus", staunt Mitstreiterin Elli (45) beim Anblick der kunstvoll angerichteten Vorspeise. Annika bleibt dabei aber bewusst authentisch: "Es ist mein Leben auf dem Teller – nicht unbedingt Fine Dining."

"Das perfekte Dinner": Annika hätte gerne einen Ü60-Single dabei gehabt