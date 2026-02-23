"Das perfekte Dinner": Annika nimmt ihre Gäste mit auf eine Reise - "Du machst mir Angst!"
Hamburg - Das "Das perfekte Dinner" ist diese Woche in Hamburg zu Gast, besser gesagt im Stadtteil Groß Flottbek. Dort öffnet Kandidatin Annika (58) am Montag ihre Türen für den ersten Abend der VOX-Kochrunde.
Die gebürtige Schwedin, Weltenbummlerin und bekennende "Das perfekte Dinner"-Fan nimmt ihre Mitstreitenden direkt mit auf eine sehr persönliche Reise.
"Ich erzähle die Geschichte meines Lebens, meiner bisherigen Stationen", so die Marmeladen-Liebhaberin. Das sind unter anderem Schweden, Korea – und schließlich Hamburg, die Stadt sei für sie längst "ihr Anker" geworden.
Kulinarisch serviert sie ein Drei-Gänge-Menü, das ihre Wurzeln und Reisen widerspiegelt. Bis auf die Hauptspeise – Ossibuchi und Risoni –, die ist italienisch, einfach "weil ich gutes Essen mag".
Zur Vorspeise gibt es Skagenröra und Rind. Ein Teller, der Eindruck macht: "Du machst mir ein bisschen Angst, das sieht so gut aus", staunt Mitstreiterin Elli (45) beim Anblick der kunstvoll angerichteten Vorspeise. Annika bleibt dabei aber bewusst authentisch: "Es ist mein Leben auf dem Teller – nicht unbedingt Fine Dining."
"Das perfekte Dinner": Annika hätte gerne einen Ü60-Single dabei gehabt
So bleiben auch ein paar Pannen nicht aus. Zwischenzeitlich gibt ihr Herd den Geist auf, nur noch eine Platte funktioniert. "Mir fehlt die Hitze von zwei Platten", hadert Annika, während die Pasta am Ende "ein Ticken zu durch" gerät.
Und auch die Vanille-Sauce für das Dessert (Schwedischer Apfelkuchen und eine Mango-Apfel-Frühlingsrolle) wird "ein bisschen zum Rührei", wie Elli es ausdrückte.
Zum ersten Mal in ihrem Leben hat sich Annika an eine Vanille-Sauce gewagt, das Pendant aus Schweden sei ein Pulver zum Anrichten. "Aber das konnte ich hier ja nicht bringen. Es war todesmutig", kommentiert die 58-Jährige ihr missglücktes Experiment.
Der Humor geht ihr dennoch nicht verloren, wie sie mit einem Blick in die Runde beweist: "Ich habe mir eine elektrische Runde gewünscht, nun ist kein Single über 60 dabei – aber na gut. Ihr könnt ja euren Onkeln und Omas und Opas Bescheid sagen", witzelt die Älteste der Fünfergruppe.
Am Ende überwiegt aber die Zufriedenheit: "Für mich habe ich schon gewonnen, indem ich hier mitmache und eine neue Erfahrung kriege." Und auch ihre Gäste zeigen sich zufrieden, vor allem von ihrer Gastfreundschaft. Der Tag endet für Annika mit 31 Punkten.
Die Folge von "Das perfekte Dinner" mit Annikas Menü wird am Montagabend ab 19 Uhr auf VOX ausgestrahlt. Alle fünf Folgen der Kochshow in dieser Woche werden zudem auf RTL+ zum Streaming angeboten.
Titelfoto: Screenshot/RTL+