Kim sorgt schon vor dem Start in den Abend für eine große Überraschung

Aachen - Am Mittwoch geht Kim (32) beim " Perfekten Dinner " in Aachen an den Start und sorgt bei ihren Gästen schon für die erste Überraschung, bevor die überhaupt einen Fuß durch die Tür der zweifachen Mama gesetzt haben.

Statt namibischer Küche serviert Kim (32) ihren Gästen ein schwäbisch angehauchtes Menü. © Screenshot/RTL+

Die 32-Jährige, die ursprünglich aus Namibia stammt, zaubert ihren Gästen nämlich ein deftiges, schwäbisch angehauchtes Menü, mit dem keiner der Teilnehmer gerechnet hätte - das jedoch gleichermaßen Begeisterung bei der Aachener Runde auslöst. Entsprechend groß ist die Vorfreude der Gäste auf den Abend.

Als Vorspeise kredenzt Kim selbst gemachte Maultaschen in selbst aufgesetzter Brühe, legt zum Hauptgang mit einem Kalbsschnitzel und "Omas" Kartoffelsalat nach und rundet ihr Menü mit einem "dekonstruierten Cheesecake" nebst Mango-Sorbet ab.

Zunächst sieht es dann auch ganz danach aus, als würde der Abend bei der Flugbegleiterin daheim reibungslos ablaufen, beim Hauptgang passiert Kim allerdings ein Fauxpas, der sie kurzzeitig völlig aus dem Konzept bringt.

Zu ihrer Hauptspeise will die Aachenerin ihren Gästen ein Bier servieren, von dem sie vier bereits geöffnete Flaschen auf einem Tablett zum Tisch balanciert - als es kommt, wie es kommen muss: Das Tablett rutscht der 32-Jährigen prompt aus der Hand, wobei eine volle Ladung Bier auf Konkurrent Markus (37, kocht am Freitag) landet.