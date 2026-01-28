Kim sorgt schon vor dem Start in den Abend für eine große Überraschung
Aachen - Am Mittwoch geht Kim (32) beim "Perfekten Dinner" in Aachen an den Start und sorgt bei ihren Gästen schon für die erste Überraschung, bevor die überhaupt einen Fuß durch die Tür der zweifachen Mama gesetzt haben.
Die 32-Jährige, die ursprünglich aus Namibia stammt, zaubert ihren Gästen nämlich ein deftiges, schwäbisch angehauchtes Menü, mit dem keiner der Teilnehmer gerechnet hätte - das jedoch gleichermaßen Begeisterung bei der Aachener Runde auslöst. Entsprechend groß ist die Vorfreude der Gäste auf den Abend.
Als Vorspeise kredenzt Kim selbst gemachte Maultaschen in selbst aufgesetzter Brühe, legt zum Hauptgang mit einem Kalbsschnitzel und "Omas" Kartoffelsalat nach und rundet ihr Menü mit einem "dekonstruierten Cheesecake" nebst Mango-Sorbet ab.
Zunächst sieht es dann auch ganz danach aus, als würde der Abend bei der Flugbegleiterin daheim reibungslos ablaufen, beim Hauptgang passiert Kim allerdings ein Fauxpas, der sie kurzzeitig völlig aus dem Konzept bringt.
Zu ihrer Hauptspeise will die Aachenerin ihren Gästen ein Bier servieren, von dem sie vier bereits geöffnete Flaschen auf einem Tablett zum Tisch balanciert - als es kommt, wie es kommen muss: Das Tablett rutscht der 32-Jährigen prompt aus der Hand, wobei eine volle Ladung Bier auf Konkurrent Markus (37, kocht am Freitag) landet.
Das perfekte Dinner in Aachen: Kim bekommt von ihren Gästen 32 Punkte
Kim ist entsetzt, entschuldigt sich mehrfach bei ihrem Gast, doch der 37-Jährige nimmt den Fauxpas betont gelassen auf. "Also, ich fand das im wahrsten Sinne des Wortes sehr erfrischend", scherzt er gar, nachdem er sich sein Hemd mit Küchentüchern trocken gerubbelt hat.
Und auch insgesamt ist er begeistert von den Kochkünsten der Gastgeberin, die in seinen Augen (trotz des Missgeschicks) für ein fast perfektes Dinner gesorgt hat, und vergibt am Ende neun Punkte an die zweifache Mama.
Die Konkurrenz ist da schon etwas kritischer. Für das Sieges-Menü fehlt es den übrigen Gästen nämlich an Raffinesse, während sich Alida (68, kochte am Dienstag) und Basti (29, führt seit Montag mit 35 Punkten) mehr Komponenten und Kreativität bei den Gängen gewünscht hätten.
Mit insgesamt 32 Punkten legt Kim dennoch eine solide Leistung hin, belegt damit vorerst den zweiten Platz und ist erleichtert, das Dinner hinter sich gebracht zu haben. "Es war ein schöner Abend mit hier und da ein bisschen Chaos", resümiert die 32-Jährige.
"Das perfekte Dinner" aus Aachen (und Umgebung) seht Ihr ab 19 Uhr auf VOX. Alle fünf Folgen der Kochshow aus dieser Woche gibt es schon jetzt auf RTL+ im Stream.
Titelfoto: Screenshot/RTL+