"Das perfekte Dinner": Susannes Pasta-Challenge im Finale geht schief

Pfungstadt - Die selbstgemachte Pasta sei ihre "Challenge" gewesen, gibt Kandidatin Susanne (39) im Finale von " Das perfekte Dinner " offen zu - und der Ausgang dieser Herausforderung ist alles andere als geglückt. Auch ihre Vorspeise löst bei zwei Mit-Kandidaten deutliche Kritik aus.

Logopädin Susanne (39) aus Pfungstadt kocht im Finale von "Das perfekte Dinner" italienisch unter dem Motto "La dolce vita" © Screenshot/RTL+

Die bekannte Kochshow ist in dieser Woche in Südhessen unterwegs: In der Freitags-Folge lädt die Logopädin zu sich nach Hause in Pfungstadt ein.

Susannes Menü unter dem Motto "La dolce vita" orientiert sich an der italienischen Küche. Die 39-Jährige möchte mit ihren Gästen zusammen "gemeinsam das Leben feiern". Doch schon die Vorspeise mit dem Titel "dekonstruierte Bruschetta" überzeugt Max (28) und Markus (36) nicht.

Die Komposition aus Tomaten, geröstetem Brot und Burrata-Espuma habe zwar an Bruschetta erinnert, befindet der 28-Jährige, sei aber dennoch von dem eigentlichen Gericht weit weg gewesen. Markus sagt unumwunden: "Ich hätte die Vorspeise, glaube ich, wirklich anders genannt."

Als Hauptgang serviert die Logopädin eine sogenannte "offene Lasagne". Bei dieser Variante werden die einzelnen Komponenten nicht in einer Auflaufform geschichtet und gegart, sondern à la minute direkt auf einem Teller übereinander gelegt.

Bei der Zubereitung gerät Susanne in Stress, da die dünnen Pasta-Platten auf den Punkt frisch gekocht werden müssen.