"Das perfekte Dinner": Susannes Pasta-Challenge im Finale geht schief
Pfungstadt - Die selbstgemachte Pasta sei ihre "Challenge" gewesen, gibt Kandidatin Susanne (39) im Finale von "Das perfekte Dinner" offen zu - und der Ausgang dieser Herausforderung ist alles andere als geglückt. Auch ihre Vorspeise löst bei zwei Mit-Kandidaten deutliche Kritik aus.
Die bekannte Kochshow ist in dieser Woche in Südhessen unterwegs: In der Freitags-Folge lädt die Logopädin zu sich nach Hause in Pfungstadt ein.
Susannes Menü unter dem Motto "La dolce vita" orientiert sich an der italienischen Küche. Die 39-Jährige möchte mit ihren Gästen zusammen "gemeinsam das Leben feiern". Doch schon die Vorspeise mit dem Titel "dekonstruierte Bruschetta" überzeugt Max (28) und Markus (36) nicht.
Die Komposition aus Tomaten, geröstetem Brot und Burrata-Espuma habe zwar an Bruschetta erinnert, befindet der 28-Jährige, sei aber dennoch von dem eigentlichen Gericht weit weg gewesen. Markus sagt unumwunden: "Ich hätte die Vorspeise, glaube ich, wirklich anders genannt."
Als Hauptgang serviert die Logopädin eine sogenannte "offene Lasagne". Bei dieser Variante werden die einzelnen Komponenten nicht in einer Auflaufform geschichtet und gegart, sondern à la minute direkt auf einem Teller übereinander gelegt.
Bei der Zubereitung gerät Susanne in Stress, da die dünnen Pasta-Platten auf den Punkt frisch gekocht werden müssen.
Susannes Pasta "nicht ganz gleichmäßig ausgerollt"
Die 35-jährige Turina lässt hinterher an den Nudeln kein gutes Haar: Die Pasta sei "nicht ganz gleichmäßig ausgerollt" gewesen. "Die war an einigen Stellen dünner und an anderen Stellen dicker, somit war der Gar-Grad nicht überall gleich, die war an einigen Stellen hart."
Insgesamt ist die 35-Jährige der Meinung, dass Susannes Hauptgericht zu einfach gewesen sei im Vergleich mit den Hauptgängen der anderen vier Kandidaten.
Auch die Gastgeberin gibt vor der Kamera zu, sie sei "nicht ganz zufrieden mit den Nudeln gewesen, die waren teilweise ein bisschen hart."
Insgesamt erhält die Logopädin von ihren Mit-Kandidaten 33 Punkte für ihr "La dolce vita"-Menü. Damit liegt sie punktgleich mit Max zusammen auf dem letzten Platz. Der 36-jährige Markus hat 35 Punkte erhalten, die 66-jährige Petra 36 Punkte. Die Siegerin in dieser Woche ist Turina mit 37 Punkten.
Die Folge mit Susanne als Gastgeberin wird am Freitag ab 19 Uhr auf VOX ausgestrahlt. Alle Folgen dieser Woche werden zudem auf RTL+ zum Streaming angeboten.
Titelfoto: Montage: Screenshot/RTL+