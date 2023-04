Finale bei "Das perfekte Dinner": Das gab es noch nie! Küchenrolle statt Servietten - Berlin-Marzahn trifft auf Hanoi

Berlin - Am Finaltag der Dinner-Woche schwang die größte Kritikerin den Kochlöffel in Berlin-Marzahn . "Das Beste kommt zum Schluss", sagte die studierte Optikerin Steffi (32) von sich überzeugt. Ob sie sich da mal nicht verschätzte?

Die heimatverbundene Lela (38, r.) spürt bei Steffis Menü "Deutsch-Vietnamesisch" keine Authentizität. © Screenshot/Instagram/dasperfektedinner.vox (Bildmontage)

Steffi hatte in den vergangenen Tagen so einiges an den Gerichten ihrer Mitstreiterinnen auszusetzen. Somit setzte sie die Erwartungen an ihre eigenen Kochkünste hoch. "Deutsch-Vietnamesisch" stand am letzten Tag bei "Das perfekte Dinner" auf dem Speiseplan.

So lautete Steffis Menü: "Goi cuon, nem ran, Sup, Nuoc cham dau phong, Nuoc mam dam mit Roulade, Kraut, Omas Klößen, dazu Trai cay, Kaiserschmarrn und Nuoc sam."

"Ich habe extra darauf geachtet, die Vorspeise Vietnamesisch, die Hauptspeise Deutsch und im Dessert beides zu machen", erklärte die 32-Jährige ihre eigenwillige Zusammenstellung. Wie die Wahl-Berlinerin auf diese deutsch-vietnamesischen Ko-Produktion kam? Ganz einfach: Sie lebt mit einem Vietnamesen zusammen.

"Hätte ich ihn gezaubert, dann hätte ich ihn mir so nicht gezaubert", weder äußerlich und sonst noch sei er irgendwie ihr Typ Mann. Aber das sei dann gerade schön, wenn es nicht wegen des Äußerlichen funkt. Aus dieser Vereinigung wollte sie ihren Gästen ihre Esskultur näher bringen.

Doch das, was Steffi auftischte, war alles andere als Haute-Cuisine. Es gab einen wilden Stil-Mix aus Sommerrollen, Frühlingsrollen vom Supermarkt, Fertigteig und Ketchup aus der Flasche sowie mit Wasser gestreckte Erdnusssoße.