Herzschlagfinale: So knapp wird es heute bei "Das perfekte Dinner"!

Mainz/Wiesbaden/Ingelheim - Am heutigen Freitag wird die Siegerin bei " Das perfekte Dinner " aus den benachbarten Landeshauptstädten Mainz und Wiesbaden gekürt und es kommt zu einem denkbar knappen Herzschlagfinale.

Perfekt arrangiert waren schon Lenas (30) angerichtete Teller eine echte Augenweide. © Screenshot: RTL+

Bislang führt Erzieherin Jana (29), die am gestrigen Donnerstag satte 37 Punkte einfuhr.

Heute tritt nun also Winzerin Lena aus dem nahe Mainz gelegenen Ingelheim an, um Jana doch noch von der Spitze zu verdrängen. Die 30-Jährige bezeichnet sich selbst als Perfektionistin und macht diesem Ruf auch in der Küche alle Ehre.

Da werden selbst nicht ganz perfekt geformte Blumenkohl-Röschen, die für die Deko vorgesehen sind, mal auf die Schnelle aussortiert. Ihr Verlobter Sebastian (33) hat als "Schnippelhilfe" jedenfalls alle Hände voll zu tun, um den gehobenen Ansprüchen seiner Angebeteten gerecht zu werden.

"Deko ist ganz wichtig", betont die rheinhessische Weinprinzessin des vergangenen Jahres. "Das Auge isst mit!"

Und so sind es auch vor allem die unglaublich aufwendig angerichteten und wirklich wie gemalt aussehenden Teller, mit denen Lena bei ihren Mitstreitern bereits auf den ersten Blick punktet - oder um es mit den Worten des pensionierten Maschinenbauingenieurs Ernst (64) zu sagen: "Zu schön zum Essen!"