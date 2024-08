Krach bei "Das perfekte Dinner"! Rentner Felix fühlt sich ausgeschlossen

Köln - Beim Finaltag von " Das perfekte Dinner " in Köln gibt es Unstimmigkeiten in der Gruppe. Der Grund: Rentner Felix (67) fühlt sich ausgeschlossen.

Am letzten Tag ist Karo (33) Gastgeberin bei "Das perfekte Dinner" aus Köln. © Screenshot RTL+

Nachdem Gymnasiallehrer Dominik (34) am vorletzten Tag mit sagenhaften 39 Punkten die Führung übernommen hat, will Karo (33) versuchen, den Konkurrenten am letzten Abend doch noch vom Thron zu stoßen. Dafür benötigt sie aber die volle Punktzahl von 40 Zählern.

Eins kann die 33-Jährige aber schon von sich sagen: In der Runde kommt die Gastgeberin sehr gut an. "Sie ist entspannt und kreativ, Designerin passt total zu ihr und ich bin froh, sie kennengelernt zu haben", schwärmt der aktuelle Spitzenreiter Dominik.

Anders ist dies jedoch beim Gruppenältesten Felix. "Er ist der Baum, an dem sich alle reiben", fasst Daniela (43) zusammen.

Als der Gymnasiallehrer einen Rundgang durch Karos Wohnung initiiert, bleibt einzig der Rentner am Tisch. "Ich habe mich nicht angesprochen und von gewissen Personen ausgeschlossen gefühlt", ist Felix beleidigt.