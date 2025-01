"Perfektes Dinner" - Dessert-Drama sorgt für Aufregung: "Ich dreh' durch!"

Braunschweig - In dieser Woche ist "Das perfekte Dinner" in Braunschweig unterwegs. Als Erste war Social-Media-Managerin Savannah (27) am Montag an der Reihe und versuchte, ihre Gäste mit ihren nostalgischen Gerichten zu verzaubern. Doch das Dessert trieb ihr Schweißperlen auf die Stirn.