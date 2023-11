Finale im "Sommerhaus der Stars"! Dieses Paar gewinnt die Drama-Staffel und 50.000 Euro

Bocholt - Endspurt im " Sommerhaus der Stars "! In der letzten Folge (Episode 11) kämpfen nur noch vier Paare um den Einzug ins Finale und die Chance auf 50.000 Euro Siegerprämie. Zum Schluss hängt ein Duo seine Konkurrenz mit deutlichem Vorsprung ab und reckt den Geldkoffer in die Höhe!

Gleich zwei Couples halten dem Druck nicht stand. Als sein Turm kurz vor Ablauf der Zeit einstürzt, stürmt Serkan Yavuz (30) wutentbrannt aus der Halle und entlädt seinen Frust in einer Schimpftirade gegen Samira Klampfl (29).

Bleiben noch vier Paare, die im nächsten Spiel in direkten Duellen gegeneinander antreten müssen. Bei "Zieh Leine" gilt es, sieben Klötze auf einem Brett zu stapeln. Dieses muss an Seilen ausbalanciert werden, während sich die Kandidaten auf schmalen Balken vor und zurück hangeln.

Der Plan des Muskelmanns, sich nach seinem "Temptation Island"-MegaGAU endlich einmal in einer funktionierenden Beziehung zu präsentieren, ist damit offiziell gescheitert. "Ziel verfehlt", bringt es Vanessa nüchtern auf den Punkt.

Für Aleks Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23) ist der letzte Morgen im Bocholter Star-Asyl angebrochen. Das Drama-Duo konnte sich nicht sichern und wurden am Vorabend ( Folge 10 ) von der Konkurrenz eliminiert.

Jessica Huber (28, l.) und Hanna Sökeland (29) landen auf Platz 4. © RTL

Auch die vom Ehrgeiz gepackte Hanna Sökeland (29) explodiert, als die Klötze nach einem Aussetzer von Jessica Huber (28) vom Brett kippen. Die "Princess Charming"-Liebste bricht prompt in Tränen aus.

Und tatsächlich kommt es am Ende für das letzte Nachrücker-Paar knüppeldick. Weil sie auch das Spiel gegen Serkan und Samira um den dritten Platz verlieren, sind sie mit sofortiger Wirkung ausgeschieden!

Mit nur noch drei Endrunden-Anwärtern vergeht nicht nur die letzte, sondern wohl auch die friedlichste Nacht der gesamten "Sommerhaus"-Staffel. Anstelle von Zank und Zoff tritt eine angespannte Waffenruhe ein, bis es am Morgen im Halbfinal-Spiel wieder hektisch wird.

Der Name "Ich quetsch dich aus" ist Programm. Die Wettkämpfer müssen in saugfähigen Mucki-Kostümen in Wasser-Bottiche springen und sich danach gegenseitig über einem Fass auswringen.

Unter Ächzen und Stöhnen erreichen Serkan und Samira als erste den geforderten Pegel und stehen damit im Finale, gefolgt von Justine Dippl (35) und Arben Zekic (28). Aus ist der Traum demnach für Maurice und Ricarda Raatz (31), die sich mit hauchdünnem Abstand geschlagen gegeben müssen.