Gigi Birofio und Freundin Dana Feist ziehen ins "Sommerhaus der Stars": Das hält Konkurrentin Pia Tillmann davon!

Bocholt - Ein paar Wochen erst kämpfen im " Sommerhaus der Stars " sämtliche Promi-Kaliber um den Sieg und das satte Preisgeld von 50.000 Euro. Schon bald rückt Ex-Dschungelcamper Gigi Birofio (24) samt Herzdame in die muntere WG. Konkurrentin Pia Tillmann (35) hat dazu ihre ganz eigene Meinung!

Aktuell lassen es sich Pia Tillmann und ihr Freund Zico Banach in Griechenland gut gehen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pia Tillmann

Im Laufe des heutigen Dienstags wurde bekannt, welche drei Promi-Paare in die illustre und vom Rest der Welt abgeschirmte Promi-WG ziehen werden.

Über Gigi und seine Freundin Dana Feist (26) scheint die 35-Jährige aber ganz anders zu denken als über den Rest des Feldes.

Am gestrigen Montag machte Pia in ihrer Instagram-Story keinen Hehl daraus was sie von Gigi und Dana hielt. Mit einem Foto der beiden und einem glücklich dreinschauenden Emoji schien die Schauspielerin allen klarmachen zu wollen, worauf sich die TV-Zuschauer gefasst machen könnten.

Dabei verlor die Freundin von Zico Banach (32) - Sohn der verstorbenen FC-Legende Maurice Banach (†23) - keine großen Worte und deutete auf eine offenbar spaßige Zeit im Sommerhaus hin.