Sommerhaus der Stars: Diese drei Paare rücken nach - mit IHNEN hat keiner gerechnet

Bocholt – Endlich ist es raus! " Das Sommerhaus der Stars " bekommt Zuwachs in Form von gleich drei(!) neuen Promi-Paaren. Das hat RTL am heutigen Dienstag verkündet.

Auch die Namen, die nun von RTL bestätigt wurden, waren (inoffiziell) bereits bekannt: Dschungelcamp-Liebling Luigi "Gigi" Birofio (24) und seine "Perle" Dana Feist (26) sowie das frisch verheiratete "Bachelor in Paradise"-Traumpaar Serkan (30) und Samira Yavuz (29, ehemals Klampfl) sind neu mit dabei!

Zuvor hatte es bereits diverse Spekulationen darüber gegeben, dass der diesjährige Cast mit den acht ursprünglichen "Sommerhaus"-Paaren noch längst nicht komplett sei. Dabei war bislang jedoch nur die Rede von zwei Duos, die zu einem späteren Zeitpunkt in der Reality-Show zu den "Stunde null"-Bewohnern hinzustoßen würden.

Die drei Couples werden als Nachrücker ins Bocholter Star-Domizil einziehen, wie der Sender zuerst in einem Instagram-Posting bestätigte.

Die Liebesgeschichte von Hanna Sökeland (29, r.) und Jessi Huber (28) begann in der lesbischen Kuppelshow "Princess Charming". © Instagram/Hanna Sökeland

Hanna hatte sich als zweite lesbische "Bachelorette" im TV in Single-Frau Jessi verliebt und sie im großen Finale zu ihrer Auserwählten gemacht.

Seither sind die einstige "Princess" und ihre Herzdame ein Paar und zeigen ihr Liebesglück nur allzu gerne bei Instagram. Ihre Teilnahme am "Sommerhaus" dürfte nun die erste (öffentliche) Härteprobe für das einzige Frauen-Duo sein.

Wann genau die Nachzügler einziehen werden, ließ RTL in dem entsprechenden Instagram-Beitrag zunächst zwar offen. Jedoch ist davon auszugehen, dass es in Folge 5 (ab heute Abend, 10. Oktober, im Stream bei RTL+ verfügbar) so weit sein wird.

Im Free-TV laufen die Episoden jeweils eine Woche später. Die Ankunft der drei neuen Paare dürfte bei RTL demnach am 17. Oktober (20.15 Uhr) gezeigt werden.